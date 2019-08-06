Чувашия получила 8 новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов

ЧЕБОКСАРЫ, 6 авг – РИА Новости. Восемь новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) поступили в Чувашию в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
По его словам, новые ФАПы предназначены для обслуживания малонаселенных деревень Порецкого, Ибресинского, Чебоксарского, Алатырского, Яльчикского, Урмарского, Красноармейского и Красночетайского районов. На закупку ФАПов было направлено свыше 55 миллионов рублей из федерального бюджета.
"Ключи от одного из ФАПов уже сегодня были переданы Яльчикской центральной районной больнице при подведении социально-экономических итогов деятельности района", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что всего в рамках национального проекта "Здравоохранение" в этом году в республику поступит 18 мобильных медицинских комплексов. Медосмотры дополнительно пройдут 33 тысячи сельских жителей в населенных пунктах с численностью до ста человек.
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По данным пресс-службы, в настоящее время в республике задействованы передвижной центр здоровья и 13 мобильных ФАПов, в прошлом году на средства федерального бюджета были закуплены пять мобильных ФАПов и один маммограф. В 2018 году медосмотры на всех выездных мобильных комплексах Чувашии прошли около 50 тысяч человек.