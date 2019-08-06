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РИА Новости

Балет, экскурсии и воркшопы: как прошел День открытых дверей в "Технограде"

16:31, 6 августа 2019
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© Фото : пресс-служба ТехноградаДень открытых дверей в инновационно-образовательном центре "Техноград"
День открытых дверей в инновационно-образовательном центре Техноград
© Фото : пресс-служба Технограда
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В инновационно-образовательном центре "Техноград" на ВДНХ прошел День открытых дверей – фестиваль под открытым небом, на котором показали возможности нового столичного комплекса для широкой аудитории – школьников, студентов и их родителей.
Переменчивая московская погода не помешала проведению Дня. С самого утра к сцене у инновационно-образовательного комплекса стягивались любопытные зрители. Организаторы подготовили для них программу с участием популярных артистов: гости увидели барабанное шоу, а также выступление артистов Большого театра, которые показали отрывок из балета "Спящая красавица". Особенно горячо встречали совсем юных балерин, самой младшей из которых - всего 6 лет.
Организаторы разделили этот день на две части, первая половина была рассчитана в основном на детей и их родителей, а вечерняя программа - на старшеклассников и молодых людей до 35 лет. Но разделение получилось условным, в толпе можно было встретить людей всех возрастов, многие приходили всей семьей, даже с бабушками и дедушками. По подсчетам организаторов в этот день площадку посетили более 16 тысяч человек.
"Проект инновационно-образовательного центра "Техноград" очень важен для людей, для города и для нас - организаторов. Здесь действительно есть чем заняться. Многое в нашем городе делается для того чтобы создать экосистему развития человеческого капитала, создано большое количество инфраструктурных объектов. Это более 60 центров молодежного инновационного творчества, 15 детских технопарков, где дети могут получить первичные навыки, попробовать себя в той или иной профессии. А "Техноград" – наш флагманский проект, который скоро будет отмечать свой первый день рождения. Это место для всей семьи, где люди всех возрастных категорий могут найти себе занятие по душе", - сказал на церемонии старта Дня открытых дверей заместитель генерального директора АНО "Развитие человеческого капитала" Дмитрий Литвин.
© Фото : пресс-служба ТехноградаДень открытых дверей в инновационно-образовательном центре "Техноград"
День открытых дверей в инновационно-образовательном центре Техноград
© Фото : пресс-служба Технограда
День открытых дверей в инновационно-образовательном центре "Техноград"
Территория "Технограда" была разделена на несколько тематических зон. Для самых маленьких работала игровая комната с аниматорами. Кроме того, гости фестиваля любого возраста могли покататься на аттракционах на большой открытой площадке. Особой популярностью пользовались очки виртуальной реальности и "велооркестр": чтобы в колонках зазвучала музыка, посетителям пришлось активно крутить педали на велотренажере.
"Техноград" – это инновационно-образовательный комплекс, где люди могут освоить более 40 профессий, как востребованных сегодня на рынке труда, так и профессий будущего. Это такие направления, как креативные индустрии, услуги для населения, цифровые технологии, промышленность, городская инфраструктура, предпринимательство - каждому из которых посвящен свой тематический павильон. Комплекс открылся на ВДНХ в сентябре 2018 года при поддержке правительства Москвы и курируется Департаментом предпринимательства и инновационного развития. В День открытых дверей организаторы провели для всех желающих экскурсию по павильонам "Технограда".

"Конечно, День открытых дверей не может не быть развлекательным, потому что это привлекает аудиторию. Но мы проводим и достаточное количество мастер-классов, обзорная экскурсия по "Технограду" тоже серьезная и обширная. Уже с утра была полная запись на прогулку по павильонам, все хотят посмотреть центр. Кстати, экскурсии у нас проходят ежедневно, не только в День открытых дверей, так что любой желающий в любое время может сюда прийти, посмотреть и проконсультироваться", - рассказал РИА Новости Литвин.

На обзорную экскурсию брали всех желающих и не отказывали тем, кто пришел без предварительной записи. В их числе молодая пара - Алексей и Светлана, которые спешили на празднование 80-летнего юбилея ВДНХ, услышали громкую музыку и оказались в числе ожидающих начала экскурсии. "Нам стало интересно, что из себя представляет "Техноград", сотрудники предложили присоединиться к группе, дали программку. Надеемся узнать больше, пока мы поняли, что здесь обучают разным инновационным профессиям", - рассказа РИА Новости Алексей.
В павильонах комплекса все желающие могли посетить воркшопы по таким профессиям, как робототехник, оператор беспилотного летательного аппарата, дизайнер интерьера, художник-аниматор, парикмахер-стилист, повар и бармен-бариста.
Инновационно-образовательный центр Техноград на ВДНХ
29 июля, 10:55
День открытых дверей "Технограда": музыка, технологии, наука и балет
"В павильоне "Урбан. Техноград" на курсах "Мастер строительных работ" рассказывают о строительстве, проектировании, о материалах, например, особенностях кирпичной кладки. Удивитесь, но чаще всего на обучение приходят женщины", - рассказала гид Оксана Вовк во время экскурсии. Тягу к этому павильону среди женщин понятна: далее расположены площадки для мастер-классов по отделочным работам и ландшафтному дизайну. Тут обещают не только научить украшать интерьер, правильно сочетать цвета, но даже проводят мастер-классы о том, как создать искусственный ручей на вашем участке.
Для любителей науки и тех, кто хочет начать вести популярный блог в интернете, на площадке "Технограда" прошли встречи с учеными и блогерами. Одни делились с аудиторией профессиональными секретами работы с личными аккаунтами и группами в соцсетях, другие рассказывали о сложностях создания музыки к компьютерным играм, о том, как рисовать мультфильмы и комиксы аниме.

"О "Технограде" можно много говорить, читать и писать, но лучше прийти и посмотреть, что это такое, попробовать сделать что-то своими руками в одной из мастерских. Я не сомневаюсь, что после нашего праздника люди захотят сюда вернуться еще раз", - убежден Литвин.

© Фото : пресс-служба ТехноградаДень открытых дверей в инновационно-образовательном центре "Техноград"
День открытых дверей в инновационно-образовательном центре Техноград
© Фото : пресс-служба Технограда
День открытых дверей в инновационно-образовательном центре "Техноград"
Опрошенным РИА Новости посетителям Дня открытых дверей этот праздник понравился. Например, по словам пенсионерки Ольги, она намерена записаться в мастерскую ландшафтного дизайна, чтобы "навести красоту на дачном участке". А 7-летний Артем мечтает научиться делать самолеты и роботов - правда, позже, когда немного подрастет.
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