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РИА Новости

Росстат рассказал, какие продукты подорожали в июле

16:31, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСупермаркет
Супермаркет
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Яблоки, пшено и куриное мясо в России в июле подорожали, а гречневая крупа, огурцы и капуста подешевели, говорится в сообщении Росстата.
"В июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции. Так, цены на капусту белокочанную снизились на 25,3%, огурцы - на 14,7%, свеклу - на 8,8%, лук репчатый - на 7,9%, картофель - на 6,7%, морковь и бананы - на 4,4%, виноград - на 4%. Вместе с тем наблюдалось увеличение цен на яблоки на 5,3%, апельсины - на 1,3%", - говорится в сообщении.
Гречневая крупа и черный перец-горошек в июле подешевели на 0,5%, баранина, говяжья печень и натуральный кофе (в зернах и молотый) - на 0,4%. "Рост цен отмечался практически на все наблюдаемые виды круп. Более всего выросли цены на пшено - на 2,3%, рис шлифованный - на 1,1%, крупы овсяную и перловую - на 0,9%", - отмечает статистическое ведомство.
В свою очередь мясо кур подорожало на 1%, мясные консервы для детского питания - на 0,8%, куриные окорочка - на 0,7%, свинина - на 0,6%. На 1,4% подорожали национальные сыры и брынза, на 0,5-0,9% - живая, охлажденная и мороженая рыба (кроме лососевых пород), ржаной хлеб, сдобные булочные изделия, кексы, рулеты, сметана, кисломолочные продукты, сухие молочные смеси для детского питания, йогурты, шоколадные творожные сырки, газированные напитки.
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По сравнению с июлем 2018 года хлеб и хлебобулочные изделия в прошлом месяце подорожали на 8,7%, крупы и бобовые - на 13,5%. Цены на макаронные изделия увеличились к июлю прошлого года на 7,6%, на мясо и птицу - также на 7,6%, на рыбу и пищевые морепродукты - на 4,9%, на молоко и молочную продукцию - на 6%. Куриные яйца в июле в годовом выражении подорожали на 9,6%, сливочное масло - на 8,4%.
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РосстатРоссияЭкономика
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