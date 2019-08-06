Росстат рассказал, какие продукты подорожали в июле

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Яблоки, пшено и куриное мясо в России в июле подорожали, а гречневая крупа, огурцы и капуста подешевели, говорится в сообщении Росстата.

"В июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции. Так, цены на капусту белокочанную снизились на 25,3%, огурцы - на 14,7%, свеклу - на 8,8%, лук репчатый - на 7,9%, картофель - на 6,7%, морковь и бананы - на 4,4%, виноград - на 4%. Вместе с тем наблюдалось увеличение цен на яблоки на 5,3%, апельсины - на 1,3%", - говорится в сообщении.

Гречневая крупа и черный перец-горошек в июле подешевели на 0,5%, баранина, говяжья печень и натуральный кофе (в зернах и молотый) - на 0,4%. "Рост цен отмечался практически на все наблюдаемые виды круп. Более всего выросли цены на пшено - на 2,3%, рис шлифованный - на 1,1%, крупы овсяную и перловую - на 0,9%", - отмечает статистическое ведомство.

В свою очередь мясо кур подорожало на 1%, мясные консервы для детского питания - на 0,8%, куриные окорочка - на 0,7%, свинина - на 0,6%. На 1,4% подорожали национальные сыры и брынза, на 0,5-0,9% - живая, охлажденная и мороженая рыба (кроме лососевых пород), ржаной хлеб, сдобные булочные изделия, кексы, рулеты, сметана, кисломолочные продукты, сухие молочные смеси для детского питания, йогурты, шоколадные творожные сырки, газированные напитки.