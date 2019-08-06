Аксенов пообещал разобраться с "криминальной" работой "Крымавтотранса"

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов во вторник в ходе встречи с трудовым коллективом ГУП "Крымавтотранс", где, по его данным, продолжают применять криминальные схемы в работе, пообещал изменить ситуацию в течение месяца.

Ранее Аксенов подверг критике работу предприятия, руководство которого не предпринимало никаких действий для ликвидации безбилетных перевозок. Он отметил, что "подсадки" пассажиров без билетов в автобусы проводятся систематически, при этом кассовая выручка при увеличении пассажиропотока осталась минимальной. Аксенов также потребовал уволить директора "Крымавтотранса", после чего тот написал заявление.

"Вызов принимаю от тех, кто решил создать оппозицию и прикрывается различными покровителями в органах власти, которые смогут удержать криминальную схему. Не удержат! Я гарантирую, что в течение месяца произойдут изменения", – цитирует Аксенова его пресс-служба.

Глава республики отметил, что ему известно о фактах запугивания сотрудников предприятия со стороны руководства и о запретах на общение с органами власти. Он констатировал, что нелегальный бизнес по транспортным пассажирским перевозкам продолжает процветать.

"Я пообщался с трудовым коллективом, представителями среднего звена. Могу сказать, что практически по каждому автовокзалу существуют рабочие схемы. Например, в Ялте из кабинета директора видно, как идет подсадка, кто этим занимается, какая ситуация. Коллеги нам дали информацию, которая уже направлена в правоохранительные органы, а также я передал заявление в Следственный комитет республики Крым", – сказал Аксенов.

Глава региона пообещал серьезные изменения в руководстве предприятия, акцентировав внимание на том, что приватизации "Крымавтотранса" и массовых увольнений коллектива не планируется. Он также сообщил, что передал в правительство России предложения об ужесточении наказания за осуществление нелегальных перевозок, вплоть до конфискации транспортных средств.