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РИА Новости

Аксенов пообещал разобраться с "криминальной" работой "Крымавтотранса"

16:30, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов во вторник в ходе встречи с трудовым коллективом ГУП "Крымавтотранс", где, по его данным, продолжают применять криминальные схемы в работе, пообещал изменить ситуацию в течение месяца.
Ранее Аксенов подверг критике работу предприятия, руководство которого не предпринимало никаких действий для ликвидации безбилетных перевозок. Он отметил, что "подсадки" пассажиров без билетов в автобусы проводятся систематически, при этом кассовая выручка при увеличении пассажиропотока осталась минимальной. Аксенов также потребовал уволить директора "Крымавтотранса", после чего тот написал заявление.
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"Вызов принимаю от тех, кто решил создать оппозицию и прикрывается различными покровителями в органах власти, которые смогут удержать криминальную схему. Не удержат! Я гарантирую, что в течение месяца произойдут изменения", – цитирует Аксенова его пресс-служба.
Глава республики отметил, что ему известно о фактах запугивания сотрудников предприятия со стороны руководства и о запретах на общение с органами власти. Он констатировал, что нелегальный бизнес по транспортным пассажирским перевозкам продолжает процветать.
"Я пообщался с трудовым коллективом, представителями среднего звена. Могу сказать, что практически по каждому автовокзалу существуют рабочие схемы. Например, в Ялте из кабинета директора видно, как идет подсадка, кто этим занимается, какая ситуация. Коллеги нам дали информацию, которая уже направлена в правоохранительные органы, а также я передал заявление в Следственный комитет республики Крым", – сказал Аксенов.
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Глава региона пообещал серьезные изменения в руководстве предприятия, акцентировав внимание на том, что приватизации "Крымавтотранса" и массовых увольнений коллектива не планируется. Он также сообщил, что передал в правительство России предложения об ужесточении наказания за осуществление нелегальных перевозок, вплоть до конфискации транспортных средств.
Государственное унитарное предприятие республики Крым "Крымавтотранс" объединяет 62 объекта транспортной инфраструктуры (автовокзалы и автостанции), расположенные на территории полуострова и объединённые в 11 автостанционных сетей. Предприятие относится к ведению министерства транспорта республики Крым.
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Сергей АксеновКрымОбщество
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