"Худшая практика советских времен": журналисты о блокировке Baltnews

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Известные журналисты и блогеры рассказали, что думают о блокировке Латвией информационного портала Baltnews.lv.

Владимир Познер уверен, что попытки ограничивать доступ к СМИ кончаются ничем.

"Я свидетель того, как в течение многих десятилетий в Советском Союзе глушили передачи "Голоса Америки", Deutsche Welle, BBC на русском языке и так далее. И все равно, несмотря на то, что на это тратились буквально миллиарды рублей, около 40 миллионов человек так или иначе слушали. В результате больше доверяли тому, что слышали, и больше стремились слышать потому, что это глушили", — отметил Познер.

Он добавил, что как только к власти пришел Горбачев и слушать стало можно все что угодно, интерес к этим передачам пропал.

"То есть такая политика, как правило, приводит к обратному результату", — уверен журналист.

Телеведущего Владимира Соловьева удивило решение властей Латвии закрыть доступ к Baltnews. Он назвал это "худшей практикой советских времен".

"Казалось бы, что это одно из главных достижений (стран Балтии после распада СССР. — Прим. ред.) — свобода СМИ и возможность доступа к разным точкам зрения, что абсолютно естественно, понятно и близко всем народам, которые так ценят свою свободу", — сказал он.

Соловьев также заметил, что попытка запрета зачастую вызывает обратную реакцию и дополнительный интерес.

Переводчик и публицист Дмитрий Goblin Пучков предположил, в чем истинная причина блокировки портала Baltnews.lv на территории Латвии.

По его мнению, на Западе свобода слова — не что иное, как пропагандистский штамп.

"Нет никакой свободы слова, есть команды хозяина, который приходит из-за океана", — сказал он.

Попытки перекрыть доступ к неугодным ресурсам блогер назвал неуклюжими и бессильными.

"Беседовать о том, что кто-то себя неправильно ведет, никакого смысла нет. Все просто: ведешь себя неправильно — тебе перекроют кислород. Это обычная практика, которой занимаются США", — заключил Пучков.

Власти Латвии заблокировали доступ к сайту Baltnews.lv 24 июля. По версии МИД балтийской республики, портал якобы нарушает положение Евросоюза от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Российский МИД назвал действия Риги очевидным стремлением зачистить свое информационное пространство от независимых СМИ.

Baltnews — русскоязычное информационное интернет-издание, работающее в Литве, Латвии и Эстонии.