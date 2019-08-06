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РИА Новости
Медиавойны

"Худшая практика советских времен": журналисты о блокировке Baltnews

16:27, 6 августа 2019
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© РИА НовостиГлавная страница сайта Baltnews.lv
Главная страница сайта Baltnews.lv
© РИА Новости
Главная страница сайта Baltnews.lv
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Известные журналисты и блогеры рассказали, что думают о блокировке Латвией информационного портала Baltnews.lv.
Владимир Познер уверен, что попытки ограничивать доступ к СМИ кончаются ничем.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
24 июля, 20:00
Симоньян прокомментировала блокировку властями Латвии сайта Baltnews.lv
"Я свидетель того, как в течение многих десятилетий в Советском Союзе глушили передачи "Голоса Америки", Deutsche Welle, BBC на русском языке и так далее. И все равно, несмотря на то, что на это тратились буквально миллиарды рублей, около 40 миллионов человек так или иначе слушали. В результате больше доверяли тому, что слышали, и больше стремились слышать потому, что это глушили", — отметил Познер.
Он добавил, что как только к власти пришел Горбачев и слушать стало можно все что угодно, интерес к этим передачам пропал.
"То есть такая политика, как правило, приводит к обратному результату", — уверен журналист.
Телеведущего Владимира Соловьева удивило решение властей Латвии закрыть доступ к Baltnews. Он назвал это "худшей практикой советских времен".

"Казалось бы, что это одно из главных достижений (стран Балтии после распада СССР. — Прим. ред.) — свобода СМИ и возможность доступа к разным точкам зрения, что абсолютно естественно, понятно и близко всем народам, которые так ценят свою свободу", — сказал он.

Соловьев также заметил, что попытка запрета зачастую вызывает обратную реакцию и дополнительный интерес.
Переводчик и публицист Дмитрий Goblin Пучков предположил, в чем истинная причина блокировки портала Baltnews.lv на территории Латвии.
Главная страница сайта Baltnews.lv
24 июля, 18:25
Регистратор отказался предоставить письмо МИД Латвии о закрытии Baltnews.lv
По его мнению, на Западе свобода слова — не что иное, как пропагандистский штамп.
"Нет никакой свободы слова, есть команды хозяина, который приходит из-за океана", — сказал он.
Попытки перекрыть доступ к неугодным ресурсам блогер назвал неуклюжими и бессильными.

"Беседовать о том, что кто-то себя неправильно ведет, никакого смысла нет. Все просто: ведешь себя неправильно — тебе перекроют кислород. Это обычная практика, которой занимаются США", — заключил Пучков.

Власти Латвии заблокировали доступ к сайту Baltnews.lv 24 июля. По версии МИД балтийской республики, портал якобы нарушает положение Евросоюза от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Российский МИД назвал действия Риги очевидным стремлением зачистить свое информационное пространство от независимых СМИ.
Baltnews — русскоязычное информационное интернет-издание, работающее в Литве, Латвии и Эстонии.
Сейчас сайт Baltnews Латвия доступен по адресу lv.baltnews.com
Города мира. Рига
24 июля, 20:05
Руки прочь от целостности. В Латвии закрыли сайт Baltnews.lvУкраина хоть и немного, но стала чуть целостнее. Помогли ей в этом латвийские граждане из МИД. Закрыли сайт, который пишет в основном о Латвии. Как латвийские новости подрывают Украину? Да щас объясним.
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