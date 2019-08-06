Никита Белых решил развестись с женой

"В связи с многочисленными угрозами, поступающими в последнее время в мой адрес и в адрес моих коллег, <...> мной и Никитой Юрьевичем было принято это сложное решение, чтобы не допустить влияния нашей правозащитной деятельности на его судьбу в заключении", — написала она.