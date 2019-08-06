Никита Белых решил развестись с женой

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание в рязанской колонии, разводится с женой Екатериной.
О подаче заявления на развод Екатерина Белых сообщила в Telegram-канале.
"В связи с многочисленными угрозами, поступающими в последнее время в мой адрес и в адрес моих коллег, <...> мной и Никитой Юрьевичем было принято это сложное решение, чтобы не допустить влияния нашей правозащитной деятельности на его судьбу в заключении", — написала она.
"Когда у заключенного супруга правозащитник и в том числе занимается расследованиями, это достаточно рискованная история, и другого способа застраховаться с точки зрения безопасности мы не увидели", — добавила Белых в комментарии радиостанции Business FM, подчеркнув, что с мужем они остаются друзьями и сделают все, чтобы сохранить хорошие отношения.
Никита Белых и Екатерина Рейферт поженились в разгар судебного процесса — в ноябре 2017 года. В том же месяце они обвенчались в СИЗО "Лефортово".
В феврале 2018 года чиновника признали виновным в получении взятки и приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 48 миллионов рублей.