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РИА Новости

Болтон прокомментировал новые пуски ракет КНДР

16:19, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Очередные ракетные пуски КНДР могут свидетельствовать о том, что они дорабатывают этот тип ракет, президент США Дональд Трамп пристально следит за ситуацией, заявил во вторник советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
"Похоже на то, что это серия испытаний, чтобы привести эти ракеты в полностью рабочее состояние. Эти ракеты, судя по всему, были баллистическими. Президент и Ким Чен Ын имеют понимание того, что Ким Чен Ын не будет запускать ракеты большего радиуса действия или межконтинентальные ракеты. Думаю, президент следит за этим очень пристально", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР во вторник рано утром (в ночь на вторник мск) четвертый раз за две недели произвела пуск баллистических ракет малой дальности. Пуски, по их данным, прошли из провинции Хванхэ-Намдо, с восточного берега. Прошедшие в ночь пуски стали уже четвертыми испытаниями с начала мая. В Пхеньяне пока не прокомментировали последние пуски, однако в сообщениях официальных СМИ страны о предыдущих пусках указывалось, что КНДР испытывала "управляемые тактические ракеты".
Совет Безопасности ООН требует от КНДР прекратить разработку и пуски любых баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций. При этом сам Пхеньян не согласен с этим требованием. Тем не менее, ранее власти КНДР добровольно взяли на себя обязательство не проводить только испытания баллистических ракет большой дальности.
Схема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле. 6 августа 2019
Вчера, 04:05
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Джон БолтонКНДРСШАВ мире
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