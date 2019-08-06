Болтон прокомментировал новые пуски ракет КНДР

ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Очередные ракетные пуски КНДР могут свидетельствовать о том, что они дорабатывают этот тип ракет, президент США Дональд Трамп пристально следит за ситуацией, заявил во вторник советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

"Похоже на то, что это серия испытаний, чтобы привести эти ракеты в полностью рабочее состояние. Эти ракеты, судя по всему, были баллистическими. Президент и Ким Чен Ын имеют понимание того, что Ким Чен Ын не будет запускать ракеты большего радиуса действия или межконтинентальные ракеты. Думаю, президент следит за этим очень пристально", - сказал он в эфире телеканала Fox News

Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР во вторник рано утром (в ночь на вторник мск) четвертый раз за две недели произвела пуск баллистических ракет малой дальности. Пуски, по их данным, прошли из провинции Хванхэ-Намдо, с восточного берега. Прошедшие в ночь пуски стали уже четвертыми испытаниями с начала мая. В Пхеньяне пока не прокомментировали последние пуски, однако в сообщениях официальных СМИ страны о предыдущих пусках указывалось, что КНДР испытывала "управляемые тактические ракеты".