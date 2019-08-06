Посол Индии заявил, что в ситуации с Кашмиром нет причин для посредничества

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Нью-Дели будет искать поддержки Москвы в нынешней ситуации вокруг Кашмира, но не видит поводов, чтобы РФ выступала посредником с Пакистаном, заявил РИА Новости посол Индии в России Венкатеш Варма.

"Здесь нет повода для посредничества. Мы, конечно же, будем искать поддержки и понимания с российской стороны, но вопрос посредничества здесь не актуален. Так как даже в том, что касается в целом отношений Индии и Пакистана, Москва настаивает, что стороны должны урегулировать споры в двустороннем порядке, и мы ценим такой подход", - сказал Варма.

"Так что у нас нет в данном вопросе трудностей с российской стороной", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Накануне президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата. Соответствующий законопроект был представлен в парламент. Во вторник законопроект будет рассмотрен в нижней палате парламента (Лок сабха).

Особый статус региона закреплен в статье 370 Конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее. Согласно предложению правительства, по административно-территориальному делению Джамму и Кашмир станет отдельной союзной территорией с законодательным органом. Предполагается, что статус союзной территории получит также область Ладакх, в настоящее время входящая в состав Джамму и Кашмира. Союзные территории, в отличие от штатов, где есть местный кабинет министров, управляются непосредственно федеральным правительством.