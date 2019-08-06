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РИА Новости

Посол Индии заявил, что в ситуации с Кашмиром нет причин для посредничества

16:10, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинЧрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма
© РИА Новости / Александр Натрускин
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Нью-Дели будет искать поддержки Москвы в нынешней ситуации вокруг Кашмира, но не видит поводов, чтобы РФ выступала посредником с Пакистаном, заявил РИА Новости посол Индии в России Венкатеш Варма.
"Здесь нет повода для посредничества. Мы, конечно же, будем искать поддержки и понимания с российской стороны, но вопрос посредничества здесь не актуален. Так как даже в том, что касается в целом отношений Индии и Пакистана, Москва настаивает, что стороны должны урегулировать споры в двустороннем порядке, и мы ценим такой подход", - сказал Варма.
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"Так что у нас нет в данном вопросе трудностей с российской стороной", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Накануне президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата. Соответствующий законопроект был представлен в парламент. Во вторник законопроект будет рассмотрен в нижней палате парламента (Лок сабха).
Особый статус региона закреплен в статье 370 Конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее. Согласно предложению правительства, по административно-территориальному делению Джамму и Кашмир станет отдельной союзной территорией с законодательным органом. Предполагается, что статус союзной территории получит также область Ладакх, в настоящее время входящая в состав Джамму и Кашмира. Союзные территории, в отличие от штатов, где есть местный кабинет министров, управляются непосредственно федеральным правительством.
В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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