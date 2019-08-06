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РИА Новости

В Коми двое детей утонули во время рыбалки

16:04, 6 августа 2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели двух братьев во время рыбалки в Усть-Куломском районе республики Коми, сообщает республиканское СУСК РФ.
По данным ведомства, трое несовершеннолетних детей, проживающих в селе Усть-Нем, отправились на рыбалку утром во вторник.
"В ходе рыбалки на реке Вычегде в воду упал 3-летний мальчик. Его попытался спасти 12-летний брат. В связи с сильным течением и низкой температурой воды спастись им не удалось, дети утонули", - говорится в сообщении.
В настоящее время по этому факту проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Ведется поиск тел утонувших детей.
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