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РИА Новости

На Кубани задержали четырех мужчин за попытку кражи нефти

16:00, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Четверо мужчин задержаны при попытке кражи нефти из магистрального нефтепровода "Куйбышев-Тихорецк" на территории Белоглинского района Краснодарского края, им предъявлено обвинение, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Отмечается, что незаконную врезку пытались осуществить приезжие из Гулькевичского района.
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"Сотрудники полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю на участке нефтепровода "Куйбышев-Тихорецк" обнаружили в земле на глубине около 40 сантиметров полиэтиленовую трубу высокого давления, протяженностью около полутора метров. В ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемых злоумышленников на территории производственной базы, расположенной в километре от места происшествия", - говорится в сообщении.
По данным ГУМВД, возбуждено уголовное дело о приготовлении к краже.
"В настоящее время четверым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение", - отмечается в релизе. Двое из них арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, им грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщает ведомство.
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