На Кубани задержали четырех мужчин за попытку кражи нефти

КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Четверо мужчин задержаны при попытке кражи нефти из магистрального нефтепровода "Куйбышев-Тихорецк" на территории Белоглинского района Краснодарского края, им предъявлено обвинение, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что незаконную врезку пытались осуществить приезжие из Гулькевичского района.

"Сотрудники полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю на участке нефтепровода "Куйбышев-Тихорецк" обнаружили в земле на глубине около 40 сантиметров полиэтиленовую трубу высокого давления, протяженностью около полутора метров. В ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемых злоумышленников на территории производственной базы, расположенной в километре от места происшествия", - говорится в сообщении.

По данным ГУМВД, возбуждено уголовное дело о приготовлении к краже.