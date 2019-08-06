Опыт рекультивации полигона "Кучино" начнут применять по всей стране

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Опыт рекультивации мусорного полигона "Кучино" в Балашихе станут использовать при работе на других полигонах страны, сообщил телеканал Опыт рекультивации мусорного полигона "Кучино" в Балашихе станут использовать при работе на других полигонах страны, сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Балашихи Сергея Юрова.

Он отметил, что "Кучино" — это эталонный полигон, где отрабатываются подходы, которые будут применяться на других полигонах нашей страны.

"Опыт рекультивации закрытого мусорного полигона "Кучино" планируют использовать при реализации федерального проекта "Чистая страна", – подчеркнул Сергей Юров.

Он добавил, что в настоящее время рабочей группе представили изменения проекта. Они вызваны тем, что в ходе рекультивации полигона возникали объективные проблемы, связанные в том числе с изменением геометрии полигона из-за просадок.