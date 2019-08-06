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РИА Новости
Новости Подмосковья

Опыт рекультивации полигона "Кучино" начнут применять по всей стране

15:58, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Павел ЛьвовВывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки
Вывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Опыт рекультивации мусорного полигона "Кучино" в Балашихе станут использовать при работе на других полигонах страны, сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Балашихи Сергея Юрова.
Он отметил, что "Кучино" — это эталонный полигон, где отрабатываются подходы, которые будут применяться на других полигонах нашей страны.
"Опыт рекультивации закрытого мусорного полигона "Кучино" планируют использовать при реализации федерального проекта "Чистая страна", – подчеркнул Сергей Юров.
Он добавил, что в настоящее время рабочей группе представили изменения проекта. Они вызваны тем, что в ходе рекультивации полигона возникали объективные проблемы, связанные в том числе с изменением геометрии полигона из-за просадок.
Несмотря на то что по контракту работы по рекультивации полигона должны быть закончены до конца 2019 года, подрядная организация планирует их завершить до 31 октября.
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