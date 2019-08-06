В Киеве заявили о возобновлении движения электричек в Донбасс

КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" возобновила движение пригородных поездов на участке "Мариуполь - Южнодонбасская" в Донбассе, прерванное с 2014 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Железнодорожники восстановили движение пригородных поездов на участке "Мелитополь - Южнодонбасская". Для восстановления безопасного курсирования поездов на этом участке региональный филиал "Донецкая железная дорога" со специалистами штаба операции Объединенных сил проверили и подготовили инфраструктуру. Движение пригородных поездов от Волновахи до станции "Южнодонбасская" через станцию "Велико-Анадоль" не осуществлялось с 2014 года", - говорится в сообщении. Указывается, что движение поездов восстановили 4 августа.