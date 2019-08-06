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РИА Новости

В Киеве заявили о возобновлении движения электричек в Донбасс

15:45, 6 августа 2019
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© AFP 2019 / Dimitar DilkoffЭлектричка на Украине
Электричка на Украине
© AFP 2019 / Dimitar Dilkoff
Электричка на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" возобновила движение пригородных поездов на участке "Мариуполь - Южнодонбасская" в Донбассе, прерванное с 2014 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
"Железнодорожники восстановили движение пригородных поездов на участке "Мелитополь - Южнодонбасская". Для восстановления безопасного курсирования поездов на этом участке региональный филиал "Донецкая железная дорога" со специалистами штаба операции Объединенных сил проверили и подготовили инфраструктуру. Движение пригородных поездов от Волновахи до станции "Южнодонбасская" через станцию "Велико-Анадоль" не осуществлялось с 2014 года", - говорится в сообщении. Указывается, что движение поездов восстановили 4 августа.
Как отмечается, железнодорожники осознают большое социальное значение пригородных перевозок в Донбассе, особенно на территориях, находящихся вблизи линии разграничения.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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