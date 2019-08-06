В ЛНР прокомментировали назначение нового командующего операцией в Донбассе

ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Назначение Владимира Кравченко командующим операцией объединенных сил в Донбассе не принесет мира, поскольку он известен как сторонник украинских националистов, а не миротворец, заявил во вторник на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее Зеленский сменил командующего операцией объединенных сил в Донбассе. Новым командующим стал генерал-лейтенант Кравченко.

"Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост нового командующего "операции оккупационных сил" бывшего командующего оперативного командования "Север" генерала-лейтенанта Кравченко. Данное назначение противоречит обещаниям Зеленского о достижении мира в Донбассе. Кравченко известен нам как ярый русофоб и сподвижник движения украинских националистов", - заявил Филипоненко журналистам.

Он уточнил, что именно Кравченко был инициатором "карательных операций националистов в Донбассе", однако, по словам Филипоненко, сам Кравченко в Донбассе никогда не был и руководил из Чернигова, где расположено оперативное командование "Север".

"Учитывая эти факты его биографии, можно сделать вывод, что главным фактором для назначения на должность была ненависть Кравченко к русскому народу, а не боевой опыт, которым он не обладает. К сожалению, на этом посту Киеву по-прежнему нужен каратель, а не миротворец", - подчеркнул офицер пресс-службы.