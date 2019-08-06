Военсовет Судана распустят в течение месяца

КАИР, 6 авг - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Правящий в Судане переходный военный совет будет распущен в течение месяца вслед за формированием гражданских органов власти, заявил РИА Новости один из лидеров альянса суданских "Сил за свободу и перемены" Важди Салех.

В минувшую субботу переходный военный совет Судана и оппозиция, представленная "Силами за свободу и перемены", поставили подписи в конституционной декларации, которая заменит стране основной закон на предстоящий переходный период. Окончательное подписание конституционной декларации состоится 17 августа.

"Переходный военный совет будет распущен в течение двух недель после формирования Суверенного совета страны и привидения его к присяге. Рассчитываю, что в течение месяца военный совет будет распущен, будут сформированы реальные гражданские органы власти", - сказал Салех.

Согласно декларации, высшим органом власти в стране на переходный период, которой продлится три года, станет Суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.