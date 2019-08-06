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РИА Новости
Ситуация в Судане

Военсовет Судана распустят в течение месяца

15:43, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
КАИР, 6 авг - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Правящий в Судане переходный военный совет будет распущен в течение месяца вслед за формированием гражданских органов власти, заявил РИА Новости один из лидеров альянса суданских "Сил за свободу и перемены" Важди Салех.
В минувшую субботу переходный военный совет Судана и оппозиция, представленная "Силами за свободу и перемены", поставили подписи в конституционной декларации, которая заменит стране основной закон на предстоящий переходный период. Окончательное подписание конституционной декларации состоится 17 августа.
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"Переходный военный совет будет распущен в течение двух недель после формирования Суверенного совета страны и привидения его к присяге. Рассчитываю, что в течение месяца военный совет будет распущен, будут сформированы реальные гражданские органы власти", - сказал Салех.
Согласно декларации, высшим органом власти в стране на переходный период, которой продлится три года, станет Суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.
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Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
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Ситуация в СуданеСуданВ мире
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