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РИА Новости
Культура

Мэр Москвы присудил премии в области литературы и искусства

15:41, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание мэрии на Тверской улице в Москве
Здание мэрии на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин присудил премии в области литературы и искусства, в том числе за вклад в развитие театрального искусства и группе цирковых артистов-акробатов из Московского цирка, говорится в указе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.
В документе отмечается, что премию "За вклад в развитие отечественного изобразительного искусства и серию скульптурных работ, представленных на персональ­ной выставке в Российской академии художеств" получил скульптор, член региональной обще­ственной организации "Московский Союз Художников" Виктор Корнеев.
"За вклад в развитие театрального искусства и кинемато­графа, исполнение главных ролей в спектаклях "Леди Макбет нашего уезда", "Все кончено", "Вариации и тайны" Баринову Валерию Александровичу - артисту драмы - ведущему мастеру сцены "Московского театра Юного Зрителя", - говорится в документе.
Также премия присуждена художественному руководителю "Театра "Центр дра­матургии и режиссуры" Владимиру Панкову "За создание спектаклей "Москва - открытый город. Переход", "Старый дом", "Кеды", "Однорукий из Спокана", "Мама". Премию " За вклад в развитие жанра мюзикла и создание спектак­лей последних лет" присудили арт-директору - режиссеру "Театра мю­зикла" Марине Швыдкой.
Кроме того, премия "За исполнение номера "Восходящие" и участие в програм­мах последних лет работникам Государственного унитарного предприятия города Москвы "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского" присуждена артистам-акробатам: Артему Волкову, Артему Дегтереву, Руслану Махмудову и Родиону Прилепену.
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