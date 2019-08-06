Мэр Москвы присудил премии в области литературы и искусства

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин присудил премии в области литературы и искусства, в том числе за вклад в развитие театрального искусства и группе цирковых артистов-акробатов из Московского цирка, говорится в указе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.

В документе отмечается, что премию "За вклад в развитие отечественного изобразительного искусства и серию скульптурных работ, представленных на персональ­ной выставке в Российской академии художеств" получил скульптор, член региональной обще­ственной организации "Московский Союз Художников" Виктор Корнеев.

"За вклад в развитие театрального искусства и кинемато­графа, исполнение главных ролей в спектаклях "Леди Макбет нашего уезда", "Все кончено", "Вариации и тайны" Баринову Валерию Александровичу - артисту драмы - ведущему мастеру сцены "Московского театра Юного Зрителя", - говорится в документе.

Также премия присуждена художественному руководителю "Театра "Центр дра­матургии и режиссуры" Владимиру Панкову "За создание спектаклей "Москва - открытый город. Переход", "Старый дом", "Кеды", "Однорукий из Спокана", "Мама". Премию " За вклад в развитие жанра мюзикла и создание спектак­лей последних лет" присудили арт-директору - режиссеру "Театра мю­зикла" Марине Швыдкой.