Образовательный центр "Созвездие" для детей-инвалидов готов к эксплуатации

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Образовательный центр "Созвездие" для детей-инвалидов на улице в городском округе Красногорск получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

Новый центр общей площадью 8,8 тысяч квадратных метров предназначен для обучения и сопровождения детей, имеющих проблемы в развитии, социальной адаптации и нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

"Образовательному центру "Созвездие" в городском округе Красногорск выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Здание представляет собой комплекс, состоящий из блоков, имеющих разное функциональное назначение. Все помещения оснащены необходимой мебелью, соответствующей возрастным особенностям детей, и оборудованием для организации учебного и лечебного процесса", - цитирует пресс-служба министра строительного комплекса Подмосковья Руслана Тагиева.