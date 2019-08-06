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РИА Новости
Новости Подмосковья

Образовательный центр "Созвездие" для детей-инвалидов готов к эксплуатации

15:38, 6 августа 2019
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© Fotolia / philidorРебенок с синдромом Дауна
Ребенок с синдромом Дауна
© Fotolia / philidor
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Образовательный центр "Созвездие" для детей-инвалидов на улице в городском округе Красногорск получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.
Новый центр общей площадью 8,8 тысяч квадратных метров предназначен для обучения и сопровождения детей, имеющих проблемы в развитии, социальной адаптации и нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

"Образовательному центру "Созвездие" в городском округе Красногорск выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Здание представляет собой комплекс, состоящий из блоков, имеющих разное функциональное назначение. Все помещения оснащены необходимой мебелью, соответствующей возрастным особенностям детей, и оборудованием для организации учебного и лечебного процесса", - цитирует пресс-служба министра строительного комплекса Подмосковья Руслана Тагиева.

Заказчиком объекта выступала администрация городского округа Красногорск. Ранее сообщалось, что на строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.
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