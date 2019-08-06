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РИА Новости

Трамп заявил, что США занимают очень прочную позицию в финансовом отношении

15:37, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США занимают "очень прочную позицию" и финансово привлекательны для Китая и других стран.
"Огромные суммы денег из Китая и других частей света вливаются в Соединенные Штаты из соображений безопасности, для инвестиций и процентных ставок! Мы находимся в очень прочной позиции", - написал американский лидер в своем Twitter.
Он добавил, что в страну "в большом количестве" приезжают и компании. По его словам, за этим "приятно наблюдать".
Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая (ЦБ) в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Глава регулятора И Ган тогда заявил, что Китай не собирается делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт США, а волатильность курса нацвалюты вызвана внешними факторами неопределенности.
Минфин США в свою очередь включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в ВТО. А Народный банк Китая предупредил, что это решение Штатов приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики.
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