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РИА Новости

Ученые назвали главного борца с глобальным потеплением

15:44, 6 августа 2019
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© 2019 KAUSTКрупные водоросли оказались главными борцами с глобальным потеплением
Крупные водоросли оказались главными борцами с глобальным потеплением
© 2019 KAUST
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Крупные морские водоросли оказались одними из главных борцов с глобальным потеплением – большая часть из них оказывается быстро захороненной в глубинах или на дне океана, где их не могут разложить бактерии и вернуть углекислоту в атмосферу. К такому выводу пришли океанологи, опубликовавшие статью в журнале Nature Geoscience.

"Это открытие коренным образом меняет то, как мы должны просчитывать глобальный углеродный бюджет планеты. Оно говорит о том, что макроводоросли играют важную роль в изъятии СО2 из атмосферы. Это следует учитывать при оценках того, как много углерода запасено в океанах Земли", — рассказывает Алехандра Ортега (Alejandra Ortega) из университета короля Абдаллы в Тувале (Саудовская Аравия).

На Земле, как объясняют ученые, существует своеобразный "круговорот углерода". Гигантские количества этого элемента постоянно оказываются погребены на дне океанов Земли, куда они попадают вместе с останками животных и растений. Не менее большие количества СО2 попадают в атмосферу вместе с выбросами вулканов и другими проявлениями геологической активности.
До наступления антропоцена, "эры человека", эти процессы были одним из главных дирижеров климата Земли, так как они определяли, росла или падала концентрация СО2 в атмосфере. В далеком прошлом, дисбаланс в "убыли" и "прибыли" углерода, связанный с повышением активности вулканов или выходом органических пород на поверхность, уже вызывал массовые вымирания и однажды лишил планету всех ее запасов кислорода.
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Общая масса рыб в мировом океане оказалась в 10 раз выше ожидаемойУченые с удивлением обнаружили, что биомасса рыб в "сумеречной зоне" и в океане в целом в 10 раз превышает цифру в 2 тысячи миллионов тонн, которая озвучивалась их коллегами в статье в журнале Science в 2009 году.
Климатологи сегодня не сомневаются в том, что захоронение органики на дне мирового океана по-прежнему играет важную роль в сдерживании глобального потепления, однако сами масштабы этого явления пока никто точно не оценивал.
Ортега и ее коллеги провели первые подобные замеры, используя образцы глубоководной океанической воды, собранные их испанскими коллегами в рамках кругосветной экспедиции Malaspina, проводившейся в 2010 году Национальным исследовательским советом Испании.
Ученые попытались выяснить, какие типы органики содержатся в этих водах и достигают дна океана, используя относительно необычную методику. Они не стали вылавливать отдельные частицы материи из морской воды, взвешивать и изучать их, а проанализировали то, какие обрывки ДНК присутствуют в ней.
На их долю, как объясняют исследователи, приходится примерно 3% от общего количества углерода, присутствующего в клетках. Соответственно, общую массу поглощенного СО2 или потенциальных источников парниковых газов можно оценить, измерив концентрацию ДНК в воде. В качестве бонуса можно узнать, какие виды морских организмов больше всего способствуют захоронению излишков СО2 на дне мирового океана.
Помимо одноклеточного планктона, ученые нашли в этой воде следы большого числа так называемых макроводорослей – морских многоклеточных растений. К их числу относятся все красные, зеленые и бурые водоросли, которые обычно растут на поверхности шельфов морей и океанов на относительно небольшой глубине.
Открытие их ДНК в морской воде стало достаточно неожиданностью для океанологов, так как они не ожидали увидеть столь большое число их следов на огромных расстояниях от берегов ближайших островов и континентов. В общей сложности ученым удалось найти следы двух дюжин родов этих водорослей, чей видовой состав пока оценить крайне сложно.
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Примерно четверть от их массы, как показали сравнения в доле их ДНК в приповерхностных и глубинных океанических водах, достигает дна океана, где растительные останки захораниваются и на долгое время покидают "круговорот углерода". Еще 70% окажется на глубине примерно в километр, где их разложение будет протекать заметно медленнее, чем на поверхности.
Макроводоросли, по текущим оценкам экологов, поглощают примерно 2,5 миллиарда тонн углекислого газа ежегодно, что сопоставимо с уровнями выбросов парниковых газов в США или любой другой промышленно развитой стране.
Значительная часть этого углерода, как выяснили Ортега и ее коллеги, оказывается заточенной в глубинах вод или на дне океана. Это необходимо учитывать при прогнозировании дальнейшей судьбы климата планеты и того, как рост доли СО2 будет влиять на круговорот углерода на Земле, заключают авторы статьи.
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океанологияглобальное потеплениеклиматОткрытия - РИА НаукаСШАИспанияРИА Наука
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