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РИА Новости

В Перми штормовой ветер снес более 30 деревьев

15:29, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Зарина СитдиковаШтормовой ветер снес в Перми более 30 деревьев и оборвал сети наружного освещения. 6 августа 2019
Штормовой ветер снес в Перми более 30 деревьев и оборвал сети наружного освещения. 6 августа 2019
© РИА Новости / Зарина Ситдикова
ПЕРМЬ, 6 авг - РИА Новости. Штормовой ветер снес в Перми более 30 деревьев и оборвал участки сетей наружного освещения, власти города приступили к ликвидации последствий, информирует пресс-служба горадминистрации.
На минувшей неделе в ходе внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава Перми Дмитрий Самойлов ввел режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми неблагоприятным погодным условиями, связанными с усилением ветра и выпадением сильных осадков. Во вторник в городе, по данным мэрии, порывы ветра достигли 20-25 м/с.
"По данным на 15.00, в единую диспетчерскую службу поступило 32 сообщения об упавших деревьях. В Мотовилихинском районе поступило пять заявок о нависании ветвей деревьев над проводами после порывов ветра. В Ленинском районе МУП "Горсвет" устраняет последствия на сетях наружного освещения. Бригады службы энергохозяйства МУП "Пермгорэлектротранс" работают по выявлению и устранению опавших на контактную сеть веток деревьев", - говорится в сообщении.
В администрации города пообещали, что в течение дня упавшие деревья будут вывезены, в ночь на среду будет осуществлен вывоз порубочных остатков. "К ликвидации последствий сильного ветра также подключились три оперативные бригады Пермской городской службы спасения", - добавили в мэрии.
По распространенным во вторник sms-сообщениям ГУМЧС России по Пермскому краю, неблагоприятная погода сохранится в ближайшие дни. В частности, по данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, в среду ожидаются порывы ветра до 21 м/с, местами по северу края сильные дожди. "Возможно падение ветхих конструкций, деревьев, обрывы проводов", - обращают внимание в МЧС.
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