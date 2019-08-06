В Перми штормовой ветер снес более 30 деревьев

ПЕРМЬ, 6 авг - РИА Новости. Штормовой ветер снес в Перми более 30 деревьев и оборвал участки сетей наружного освещения, власти города приступили к ликвидации последствий, информирует пресс-служба горадминистрации.

На минувшей неделе в ходе внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава Перми Дмитрий Самойлов ввел режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми неблагоприятным погодным условиями, связанными с усилением ветра и выпадением сильных осадков. Во вторник в городе, по данным мэрии, порывы ветра достигли 20-25 м/с.

"По данным на 15.00, в единую диспетчерскую службу поступило 32 сообщения об упавших деревьях. В Мотовилихинском районе поступило пять заявок о нависании ветвей деревьев над проводами после порывов ветра. В Ленинском районе МУП "Горсвет" устраняет последствия на сетях наружного освещения. Бригады службы энергохозяйства МУП "Пермгорэлектротранс" работают по выявлению и устранению опавших на контактную сеть веток деревьев", - говорится в сообщении.

В администрации города пообещали, что в течение дня упавшие деревья будут вывезены, в ночь на среду будет осуществлен вывоз порубочных остатков. "К ликвидации последствий сильного ветра также подключились три оперативные бригады Пермской городской службы спасения", - добавили в мэрии.