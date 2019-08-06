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РИА Новости

Президент Южной Осетии назвал условия нормализации отношений с Грузией

15:26, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 6 авг - РИА Новости. Условиями нормализации отношений с Грузией является признание ею геноцида осетинского народа и независимости Южной Осетии, заявил президент Анатолий Бибилов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нынешним властям Грузии хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят сегодня наладить с ними отношения. Тогда российский президент, в частности, отметил жесткость, с которой действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах, добавив, что "это именно то, что сегодня называется геноцидом".
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"Сейчас у нас никаких отношений нет, потому что государство, которое... фактически занималось геноцидом осетинского народа - с ним никаких отношений не может быть априори без признания этого геноцида. Без подписания меморандума о неприменении силы и признания республики Южная Осетия", - заявил президент журналистам.
Он отметил, что на сегодня "не видит в Грузии политиков, у которых была бы такая политическая ответственность, политическое мужество, кто бы вот это сделал".
"Сегодня Грузия - под внешним управлением Америки. Это факт. Они сами говорят, сами признают. Пока есть фактор политической гегемонии над высшим руководством Грузии со стороны Америки, пока не будет конкретных политиков, которые были заинтересованы в том, чтобы в Закавказье был мир, Закавказье не было такой пороховой бочкой, которую можно в любое время взорвать - пока не появятся эти люди, у нас никаких отношений не может быть", - отметил он.
Единственными отношения, которые у Южной Осетии есть с Грузией на международном уровне - это женевские дискуссии, напомнил президент.
"(Там) мы тоже ставим вопрос, чтобы решили подписать меморандум о неприменении силы. Почему не подписывают? И к тому же к этому неподписанию проводятся учения НАТО в Закавказье. Какой интерес у американцев проводить учения? Это создает определенную напряженность", - отметил он.
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