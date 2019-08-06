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РИА Новости

В Ачинске отменили режим ЧС, введенный после взрывов на военном складе

15:24, 6 августа 2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Власти сняли режим ЧС в Ачинске, введенный после пожара и взрывов на территории военного склада боеприпасов, угрозы здоровью и жизни населения нет, сообщает мэрия.
"По решению оперативного краевого штаба, зона возможного поражения сокращена от деревни Каменка до ж/д переезда. Таким образом, чрезвычайный режим, который распространялся на город Ачинск, отменен с 19.00 6 августа (15.00 мск). Угрозы жизни и здоровью для жителей Ачинска больше нет, горожане могут возвращаться в свои дома", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в Ачинске оперативно начинает работать общественный транспорт. К эвакуационным пунктам в Ачинске будут направлены дополнительные автобусы для доставки людей по домам. Из Красноярска направляют три электрички для возвращения жителей в свои дома.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС. Во вторник Минобороны сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась.
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