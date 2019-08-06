В Ачинске отменили режим ЧС, введенный после взрывов на военном складе

КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Власти сняли режим ЧС в Ачинске, введенный после пожара и взрывов на территории военного склада боеприпасов, угрозы здоровью и жизни населения нет, сообщает мэрия.

"По решению оперативного краевого штаба, зона возможного поражения сокращена от деревни Каменка до ж/д переезда. Таким образом, чрезвычайный режим, который распространялся на город Ачинск, отменен с 19.00 6 августа (15.00 мск). Угрозы жизни и здоровью для жителей Ачинска больше нет, горожане могут возвращаться в свои дома", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Ачинске оперативно начинает работать общественный транспорт. К эвакуационным пунктам в Ачинске будут направлены дополнительные автобусы для доставки людей по домам. Из Красноярска направляют три электрички для возвращения жителей в свои дома.