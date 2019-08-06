Партия Бойко попросила Зеленского распустить ЦИК

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением распустить Центральную избирательную комиссию на первом заседании новоизбранного парламента.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" выражает недоверие нынешнему составу ЦИК. Зависимая, некомпетентная, сформированная при режиме Порошенко (экс-президент Петр – ред.) комиссия должна уйти вместе с ним. Мы обращаемся к президенту Украины с призывом на первое заседание Верховной рады Украины ІХ созыва внести представление о прекращении полномочий действующего состава комиссии", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте партии.

По информации политсилы, Центризбирком принял решение огласить победителя в одномандатном избирательном округе № 50 Донецкой области, несмотря на зафиксированные факты массовых нарушений избирательного законодательства. Кроме того, в партии считают, что ЦИК не принял во внимание, что против членов Окружной избирательной комиссии возбуждено уголовное дело по подозрению в подделке избирательных документов, уничтожению документации, уклонению от работы в комиссии без уважительных причин.

"Таким образом комиссия обеспечила легализацию фальсификации выборов и ущемление избирательных прав граждан. Сделав этот шаг, ЦИК пошел наперекор демократии и собственным принципам деятельности", - считают в партии.