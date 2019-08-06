Путин посетил новый корпус "Школа" в центре "Сириус"

СОЧИ, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил новый корпус "Школа" на территории кампуса образовательного центра "Сириус".

Здание представляет собой стеклянную сферу с расположенным по центру двором-атриумом, где воспитанники центра могут собираться на вечерние неформальные встречи, научные дискуссии, проводить занятия на свежем воздухе и обсуждать итоги дня, расположившись под тенью раскидистого дерева. Здесь же подчас репетируют дети, которые проходят обучение в "Сириусе" по творческим направлениям, так как в атриуме уникальная акустика. Центр окружает зеленый парк, где специально для детей организованы спортивные площадки для игры в теннис и волейбол, стоят столы для пинг-понга.

В будущем, как рассказала глава образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, неподалеку появятся еще два похожих корпуса. На мультимедийном экране Шмелева представила президенту презентацию о планах расширения центра. По ее словам, к декабрю 2020 года появится еще один корпус "Спорт", а к декабрю 2021 года - корпус "Искусство". Она уточнила, что в них появится 25-метровый бассейн и концертный зал.

В целом здание "Школы" включает в себя большой учебно-исследовательский комплекс. В него входит 10 лабораторий для практикумов, цифровая естественно-научная лаборатория, учебный комплекс по сканирующей зондовой микроскопии с вакуумно-плазменной установкой, универсальная технологическая мастерская и аудитории для лекций и теоретических занятий. На втором этаже расположены многофункциональные трансформируемые аудитории, каждую из которых в случае необходимости благодаря использованию мобильных перегородок можно превратить в уютный класс, проектную зону, просторный лекционный зал или камерное помещение для индивидуальной работы.

Путин заглянул в кабинет физики, а также в химическую лабораторию, где во время его визита проходили лабораторные занятия. В кабинете физики преподаватель рассказал президенту, что занимается подготовкой старшей группы юниоров. "Это ребята, которым на конец года (учебного) не должно быть больше 15 лет, это главное условие Олимпиады", - пояснил он. Он отметил: "Ребята, собравшиеся в аудитории, будут соревноваться по физике, химии и биологии на предстоящей Олимпиаде в Катаре, а часть из них поедет на олимпиаду стран СНГ. Каждый из детей должен в трех предметах ориентироваться".

Преподаватель посетовал, что в этой возрастной категории достаточно сложно собрать команду, "поскольку мы набираем с заключительного этапа (подготовки), и многие дети уже "старые", им 16 лет, не годятся". По словам учителя, в его нынешней группе собрались дети со всей страны, есть школьники из Казани, Санкт-Петербурга, Долгопрудного и т.д. Все они победители этапов всероссийской Олимпиады. Путин пожелал детям удачи на предстоящих соревнованиях и направился в химическую лабораторию.

Там ему продемонстрировали процесс синтеза комплексных соединений переходных металлов. Путин интересовался, достаточно ли в лаборатории оборудования. По словам преподавательницы, модульное оборудование класса дает широчайшие возможности для индивидуальной и групповой работы. Кроме того, класс оборудован мультимедийной доской, мобильными мойками, вытяжкой и т.д. Ученики имеют возможность опыты и измерения любой сложности. При этом компьютерное оснащение класса позволяет наблюдать за результатами их работы в режиме онлайн не только учителю, но и всему классу.

Президент также заглянул в лабораторию, где в процессе обучения "соединяется" химия и искусство. На занятиях ученики занимаются созданием керамических ваз и в процессе изучения материаловедения создают новые кристаллические глазури. С одной стороны, такие покрытия позволяют делать поверхность керамики более прочно, а с другой дают художественный эффект, создавая яркие и неповторимые узоры. Президент с интересом осмотрел несколько представленных образцов. Кроме того, ему продемонстрировали как с помощью 3D-печати на керамике ученики могут декорировать уже готовую гончарную продукцию. В частности, на блюдо из костяного фарфора с помощью специально разработанного учениками состава был нанесен определенный узор.