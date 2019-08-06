Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T15:12Z
https://ria.ru/20190806/1557218605.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155722/02/1557220220_0:299:3072:2027_1036x0_80_0_0_3b3821590880f61855b9f075ea82afb0.jpg
РИА Новости

Путин посетил новый корпус "Школа" в центре "Сириус"

15:12, 6 августа 2019
1086
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи. 6 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин во время посещения образовательного центра Сириус в Сочи. 6 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил новый корпус "Школа" на территории кампуса образовательного центра "Сириус".
Здание представляет собой стеклянную сферу с расположенным по центру двором-атриумом, где воспитанники центра могут собираться на вечерние неформальные встречи, научные дискуссии, проводить занятия на свежем воздухе и обсуждать итоги дня, расположившись под тенью раскидистого дерева. Здесь же подчас репетируют дети, которые проходят обучение в "Сириусе" по творческим направлениям, так как в атриуме уникальная акустика. Центр окружает зеленый парк, где специально для детей организованы спортивные площадки для игры в теннис и волейбол, стоят столы для пинг-понга.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:17
Путин: "Сириус" должен оставаться ориентиром для отечественного образования
В будущем, как рассказала глава образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, неподалеку появятся еще два похожих корпуса. На мультимедийном экране Шмелева представила президенту презентацию о планах расширения центра. По ее словам, к декабрю 2020 года появится еще один корпус "Спорт", а к декабрю 2021 года - корпус "Искусство". Она уточнила, что в них появится 25-метровый бассейн и концертный зал.
В целом здание "Школы" включает в себя большой учебно-исследовательский комплекс. В него входит 10 лабораторий для практикумов, цифровая естественно-научная лаборатория, учебный комплекс по сканирующей зондовой микроскопии с вакуумно-плазменной установкой, универсальная технологическая мастерская и аудитории для лекций и теоретических занятий. На втором этаже расположены многофункциональные трансформируемые аудитории, каждую из которых в случае необходимости благодаря использованию мобильных перегородок можно превратить в уютный класс, проектную зону, просторный лекционный зал или камерное помещение для индивидуальной работы.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в учебно-исследовательском комплексе "Школа" во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи. 6 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин в учебно-исследовательском комплексе Школа во время посещения образовательного центра Сириус в Сочи. 6 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин в учебно-исследовательском комплексе "Школа" во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи. 6 августа 2019
Путин заглянул в кабинет физики, а также в химическую лабораторию, где во время его визита проходили лабораторные занятия. В кабинете физики преподаватель рассказал президенту, что занимается подготовкой старшей группы юниоров. "Это ребята, которым на конец года (учебного) не должно быть больше 15 лет, это главное условие Олимпиады", - пояснил он. Он отметил: "Ребята, собравшиеся в аудитории, будут соревноваться по физике, химии и биологии на предстоящей Олимпиаде в Катаре, а часть из них поедет на олимпиаду стран СНГ. Каждый из детей должен в трех предметах ориентироваться".
Преподаватель посетовал, что в этой возрастной категории достаточно сложно собрать команду, "поскольку мы набираем с заключительного этапа (подготовки), и многие дети уже "старые", им 16 лет, не годятся". По словам учителя, в его нынешней группе собрались дети со всей страны, есть школьники из Казани, Санкт-Петербурга, Долгопрудного и т.д. Все они победители этапов всероссийской Олимпиады. Путин пожелал детям удачи на предстоящих соревнованиях и направился в химическую лабораторию.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи. 6 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин во время посещения образовательного центра Сириус в Сочи. 6 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи. 6 августа 2019
Там ему продемонстрировали процесс синтеза комплексных соединений переходных металлов. Путин интересовался, достаточно ли в лаборатории оборудования. По словам преподавательницы, модульное оборудование класса дает широчайшие возможности для индивидуальной и групповой работы. Кроме того, класс оборудован мультимедийной доской, мобильными мойками, вытяжкой и т.д. Ученики имеют возможность опыты и измерения любой сложности. При этом компьютерное оснащение класса позволяет наблюдать за результатами их работы в режиме онлайн не только учителю, но и всему классу.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в учебно-исследовательском комплексе "Школа" во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи. 6 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин в учебно-исследовательском комплексе Школа во время посещения образовательного центра Сириус в Сочи. 6 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин в учебно-исследовательском комплексе "Школа" во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи. 6 августа 2019
Президент также заглянул в лабораторию, где в процессе обучения "соединяется" химия и искусство. На занятиях ученики занимаются созданием керамических ваз и в процессе изучения материаловедения создают новые кристаллические глазури. С одной стороны, такие покрытия позволяют делать поверхность керамики более прочно, а с другой дают художественный эффект, создавая яркие и неповторимые узоры. Президент с интересом осмотрел несколько представленных образцов. Кроме того, ему продемонстрировали как с помощью 3D-печати на керамике ученики могут декорировать уже готовую гончарную продукцию. В частности, на блюдо из костяного фарфора с помощью специально разработанного учениками состава был нанесен определенный узор.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин во время посещения образовательного центра Сириус в Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи
Осмотрев новый корпус, Путин коротко поприветствовал учащихся направления "Наука" и стажеров образовательного центра "Сириус" - победителей международных олимпиад 2018-2019 года. Ребята поджидали президента в специальной лекционной аудитории, построенной по принципу небольшого амфитеатра и оборудованной сенсорным видеоэкраном.
1301004
Обсудить 0
Образовательный центр "Сириус"Владимир ПутинСочиОбщество
Рекомендуем
Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
Путин 6 августа посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи
РИА
Новости
LIVE: Владимир Путин открывает заседание попечительского совета Фонда Талант и успех
Заседание попечительского совета Фонда "Талант и успех". Прямая трансляция
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
В Ачинске отменили режим ЧС, введенный после взрывов на военном складе
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев объяснил, зачем США выходят из договоров об ограничении вооружений
Лента
новостей
Палатка лагеря
В детском палаточном лагере на Ямале нашли нарушения
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп заявил, что США занимают очень прочную позицию в финансовом отношении
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Россия не будет нигде размещать оружие первой, заявил Патрушев
Взрыв на военном складе под Ачинском
СК сообщил о гибели человека при взрыве боеприпасов под Ачинском
Пустая детская кроватка
Житель Казани забил до смерти девятимесячную девочку из-за плача
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Глава Абхазии обсудит с Путиным восстановление аэропорта Сухума
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко потроллил главу офиса Зеленского
Здание Генеральной прокуратуры РФ
В России сократилось число убийств и покушений на убийство
Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково-1
Госслужащие попросили увеличить размер командировочных
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Партия Бойко попросила Зеленского распустить ЦИК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния