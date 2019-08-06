ЕК следит за ситуацией с решением США признать Китай валютным манипулятором

БРЮССЕЛЬ, 6 авг - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия приняла к сведению решение США признать Китай валютным манипулятором и внимательно следит за ситуацией, сказал РИА Новости представитель ЕК.
Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая (ЦБ) в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Минфин США в свою очередь включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в ВТО.
"Еврокомиссия принимает к сведению решение Казначейства США признать Китай валютным манипулятором. Мы внимательно следим за этим", - сказал представитель ЕК.
"В торговых войнах нет победителей. Их продолжение и эскалация рискуют нанести значительный ущерб мировой экономике", - добавил собеседник агентства.