ЕК следит за ситуацией с решением США признать Китай валютным манипулятором

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая (ЦБ) в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Минфин США в свою очередь включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в ВТО.