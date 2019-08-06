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РИА Новости

Круглый стол к 80-летию сражения на реке Халхин-Гол

14:47, 6 августа 2019
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19 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "К 80-летию сражения на реке Халхин-Гол".
Участники:
- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОРОВ;
- военный историк Алексей ИСАЕВ;
- старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, сотрудник Музея Победы Дмитрий СУРЖИК.

К разговору также приглашены эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генштаба ВС РФ.
20 августа 1939 года советские войска при поддержке монгольских соединений начали наступательную операцию по окружению и уничтожению японских войск на реке Халкин-Гол. К 31 августа территория Монгольской Народной Республики была полностью очищена от японских войск, хотя это еще не было полным окончанием военных действий. Лишь 15 сентября было подписано соглашение между Советским Союзом, МНР и Японией о прекращении военного конфликта, которое вступило в силу на следующий день.
Какой была политическая обстановка на Дальнем Востоке в конце 30-х годов ХХ века? В чем были причины конфликта? Какие цели преследовали японцы? Как развивалась ситуация в районе реки Халхин-Гол с весны 1939 года? В чем секрет успешных действий Красной Армии в сражении на Халхин-Голе? Как эта победа повлияла на события первых месяцев Великой Отечественной войны?

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