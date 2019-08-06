Круглый стол к 80-летию сражения на реке Халхин-Гол

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19 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "К 80-летию сражения на реке Халхин-Гол".