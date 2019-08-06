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РИА Новости

В Конго шесть старателей погибли в карьере по добыче золота

14:34, 6 августа 2019
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© AFP 2019 / Marco LongariРабочий в карьере
Рабочий в карьере
© AFP 2019 / Marco Longari
Рабочий в карьере. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Шесть старателей погибли из-за нехватки кислорода, когда они работали в карьере по добыче золота в районе Джугу на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местный портал Actualite.
Как уточнили СМИ, нелегальные шахтеры погибли ночью в понедельник в карьере, который известен под названием "Безумие". Он расположен в семи километрах от сельской коммуны Мунгвалу, расположенной на территории района Джугу.
"В общей сложности было восемь человек, работавших в одном колодце. Проблема возникла в связи с нехваткой кислорода… Двое были спасены благодаря оказанию помощи, но, к сожалению шестеро скончались на месте", - сообщил изданию глава сельской коммуны Мунгвалу Жан Пьер Бикилисенде.
Отряд полиции шахт прибыл на место происшествия для проведения расследования.
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