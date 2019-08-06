В Конго шесть старателей погибли в карьере по добыче золота

Как уточнили СМИ, нелегальные шахтеры погибли ночью в понедельник в карьере, который известен под названием "Безумие". Он расположен в семи километрах от сельской коммуны Мунгвалу, расположенной на территории района Джугу.

"В общей сложности было восемь человек, работавших в одном колодце. Проблема возникла в связи с нехваткой кислорода… Двое были спасены благодаря оказанию помощи, но, к сожалению шестеро скончались на месте", - сообщил изданию глава сельской коммуны Мунгвалу Жан Пьер Бикилисенде.