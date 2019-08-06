МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Полицейские в Калининградской области изъяли 18 тысяч бутылок поддельного алкоголя и 10 тысяч литров этилового спирта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По предварительной информации, местный житель ввозил на территорию Калининградской области контрафактный алкоголь и этиловый спирт под видом чистящего средства для ковров. В дальнейшем он реализовывал его как алкогольную продукцию известных в регионе брендов, используя поддельные акцизные марки", - рассказала Волк.

Всего во время обысков в арендованных мужчиной складах и офисах полицейские изъяли более 18 тысяч бутылок поддельного алкоголя и свыше 10 тысяч литров этилового спирта.