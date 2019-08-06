Министр инфраструктуры Украины заявил о сокращении пассажиропотока в Россию

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что пассажиропоток в РФ сокращается, железнодорожным транспортом украинцы больше ездят в страны ЕС.

"Мы видим, объективно, что пассажиропоток в Российскую Федерацию сокращается", - заявил Омелян на пресс-конференции, трансляцию вели украинские телеканалы.

При этом министр подчеркнул, что "количество украинцев, путешествующих железнодорожным транспортом, в том числе в страны ЕС, перевесило количество украинцев, путешествующих в РФ".

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы. В апреле этого года компания "Украинские железные дороги" сообщила, что железнодорожный пассажиропоток между Украиной и РФ за последние четыре-пять лет снизился почти втрое.