Министр инфраструктуры Украины заявил о сокращении пассажиропотока в Россию

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что пассажиропоток в РФ сокращается, железнодорожным транспортом украинцы больше ездят в страны ЕС.
"Мы видим, объективно, что пассажиропоток в Российскую Федерацию сокращается", - заявил Омелян на пресс-конференции, трансляцию вели украинские телеканалы.
При этом министр подчеркнул, что "количество украинцев, путешествующих железнодорожным транспортом, в том числе в страны ЕС, перевесило количество украинцев, путешествующих в РФ".
С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы. В апреле этого года компания "Украинские железные дороги" сообщила, что железнодорожный пассажиропоток между Украиной и РФ за последние четыре-пять лет снизился почти втрое.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.