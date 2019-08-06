В Саратове завели дело после падения шлифмашинки на ребенка с крыши школы

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после того, как строительный инструмент упал с крыши школы в Саратове на двухлетнюю девочку, которая получила травмы головы, сообщается на Youtube-канале Следственного комитета РФ.
Как сообщалось ранее, ребенка госпитализировали с серьезными травмами головы, его мама не пострадала.
"По факту нарушения правил безопасности при проведении строительно-ремонтных работ, повлекшего причинение тяжелых травм двухлетнему ребенку, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 2 августа сотрудники фирмы ремонтировали кровлю двухэтажного здания коррекционной школы №6 в Саратове. Днем мимо школы проходила женщина с двухлетней дочкой, которую везла на трехколесном велосипеде. В этот момент с крыши здания упала болгарка и ударила ребенка по голове. С полученными повреждениями девочку госпитализировали в медучреждение, где ей оказана необходимая медицинская помощь.
Следователи допрашивают сотрудников и руководство организации, проводившей строительно-ремонтные работы, а также персонал школы.