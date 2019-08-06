Сборник рецептов блюд из "Звездных войн" выйдет осенью

Он поделится простыми рецептами, по которым смогут готовить все поклонники "Звездных войн".

Издательство Insight Editions и кинокомпания Disney работали над книгой в соавторстве с кулинарным обозревателем Челси Монро-Кассель и автором комиксов Марком Сумераком, который сотрудничал с Marvel.