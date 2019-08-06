Сборник рецептов блюд из "Звездных войн" выйдет осенью

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кулинарная книга с рецептами блюд из "Звездных войн" выйдет в ноябре 2019 года, сообщает THR.
Фанаты киноэпопеи смогут изучить межгалактическую кухню и ее традиции.
Сборник написан от лица персонажа Строно Таггса – бывшего шеф-повара из замка королевы пиратов Маз Канаты (планета Такодана).
Он поделится простыми рецептами, по которым смогут готовить все поклонники "Звездных войн".
Издательство Insight Editions и кинокомпания Disney работали над книгой в соавторстве с кулинарным обозревателем Челси Монро-Кассель и автором комиксов Марком Сумераком, который сотрудничал с Marvel.