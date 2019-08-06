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РИА Новости
Культура

Сборник рецептов блюд из "Звездных войн" выйдет осенью

14:23, 6 августа 2019
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© Insight Editions Кулинарная книга "Star Wars: Galaxy’s Edge"
Кулинарная книга Star Wars: Galaxy’s Edge
© Insight Editions
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кулинарная книга с рецептами блюд из "Звездных войн" выйдет в ноябре 2019 года, сообщает THR.
Фанаты киноэпопеи смогут изучить межгалактическую кухню и ее традиции.
Сборник написан от лица персонажа Строно Таггса – бывшего шеф-повара из замка королевы пиратов Маз Канаты (планета Такодана).
Он поделится простыми рецептами, по которым смогут готовить все поклонники "Звездных войн".
Издательство Insight Editions и кинокомпания Disney работали над книгой в соавторстве с кулинарным обозревателем Челси Монро-Кассель и автором комиксов Марком Сумераком, который сотрудничал с Marvel.
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