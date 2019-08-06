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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли несколько деревень на севере сирийской провинции Хама

14:01, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенное здание мечети в провинции Хама
Разрушенное здание мечети в провинции Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Разрушенное здание мечети в провинции Хама. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, шесть получили ранения на севере провинции Хама в Сирии в результате ракетного обстрела, совершенного террористами, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
По сообщению агентства, террористические группировки совершили ракетный обстрел деревень Джурин, аль-Джейид и Айн Сулейму на севере провинции Хама, в результате чего девочка и женщина погибли, еще 6 мирных жителей получили ранения.
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