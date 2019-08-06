Боевики обстреляли несколько деревень на севере сирийской провинции Хама

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, шесть получили ранения на севере провинции Хама в Сирии в результате ракетного обстрела, совершенного террористами, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По сообщению агентства, террористические группировки совершили ракетный обстрел деревень Джурин, аль-Джейид и Айн Сулейму на севере провинции Хама, в результате чего девочка и женщина погибли, еще 6 мирных жителей получили ранения.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.