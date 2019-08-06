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РИА Новости

В Подмосковье зарегистрировали случаи заражения клещевым боррелиозом

13:33, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
Сотрудница в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Единичные случаи заражения клещевым боррелиозом регистрируются в Московской области, всего за прошлую неделю за помощью при укусе клеща обратились более 2 тысяч человек, сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.
"По данным еженедельного мониторинга, за прошедшую 31-ю неделю в медицинские организации Московской области, по поводу присасывания клещей обратилось более 2000 человек, регистрируются единичные случаи заражения клещевым боррелиозом", - говорится на официальном сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре напомнили, что чаще всего клещей можно "подцепить" во время выездов за город на территории деревень и дачных участков, а также при прогулках в лесу.
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РоспотребнадзорМосковская областьОбщество
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