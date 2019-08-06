В Подмосковье зарегистрировали случаи заражения клещевым боррелиозом

Сотрудница в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Единичные случаи заражения клещевым боррелиозом регистрируются в Московской области, всего за прошлую неделю за помощью при укусе клеща обратились более 2 тысяч человек, сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.

"По данным еженедельного мониторинга, за прошедшую 31-ю неделю в медицинские организации Московской области, по поводу присасывания клещей обратилось более 2000 человек, регистрируются единичные случаи заражения клещевым боррелиозом", - говорится на официальном сайте ведомства.