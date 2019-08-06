Круглый детский сад построят в подмосковном Одинцово

"Архитектурные решения трехэтажного детского сада на 170 мест в городе Одинцово одобрены рабочей группой Архкомиссии. Индивидуальный проект максимально использует возможности участка, создает выразительную градостроительную форму. В полуциркульный план рационально вписаны помещения групп с игровыми и спальнями, физкультурный и музыкальный залы, помещения для кружков, пищеблок. Внутренний двор, в котором будут созданы все условия для отдыха и проведения различных мероприятий, станет одним из важных пространств в жизни детского сада", – сообщил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.