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РИА Новости
Новости Подмосковья

Круглый детский сад построят в подмосковном Одинцово

13:28, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области одобрила архитектурное решение детского сада круглой формы в городском округе Одинцово Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
"Архитектурные решения трехэтажного детского сада на 170 мест в городе Одинцово одобрены рабочей группой Архкомиссии. Индивидуальный проект максимально использует возможности участка, создает выразительную градостроительную форму. В полуциркульный план рационально вписаны помещения групп с игровыми и спальнями, физкультурный и музыкальный залы, помещения для кружков, пищеблок. Внутренний двор, в котором будут созданы все условия для отдыха и проведения различных мероприятий, станет одним из важных пространств в жизни детского сада", – сообщил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
Территория дошкольного учреждения будет расположен на границе жилого квартала и лесопарковой территории городской больницы по улице маршала Бирюзова.
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