Прокуратура Москвы начала проверку из-за участия детей в незаконных акциях

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура Москвы сообщила, что проводит проверку из-за участия лиц с детьми и несовершеннолетних в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа, сообщается на сайте ведомства.
"Прокуратурой Москвы организованы проверки по фактам участия в несанкционированных массовых публичных мероприятиях 27 июля и 3 августа лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
26 июля, 09:00Чем грозит участие в несогласованных акциях
По данным МВД, порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы 3 августа, за различные нарушения задержаны около 600 человек.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.