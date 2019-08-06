Прокуратура Москвы начала проверку из-за участия детей в незаконных акциях

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019. Архивное фото

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура Москвы сообщила, что проводит проверку из-за участия лиц с детьми и несовершеннолетних в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа, сообщается на сайте ведомства.

"Прокуратурой Москвы организованы проверки по фактам участия в несанкционированных массовых публичных мероприятиях 27 июля и 3 августа лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По данным МВД, порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы 3 августа, за различные нарушения задержаны около 600 человек.