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РИА Новости

Прокуратура Москвы начала проверку из-за участия детей в незаконных акциях

13:23, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура Москвы сообщила, что проводит проверку из-за участия лиц с детьми и несовершеннолетних в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа, сообщается на сайте ведомства.
"Прокуратурой Москвы организованы проверки по фактам участия в несанкционированных массовых публичных мероприятиях 27 июля и 3 августа лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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По данным МВД, порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы 3 августа, за различные нарушения задержаны около 600 человек.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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