Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T13:12Z
https://ria.ru/20190806/1557213265.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155087/63/1550876389_0:0:3062:1723_1036x0_80_0_0_945368471bab3d29928c09a54f6a38b1.jpg
РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Губернатор Ямала отметил хорошие темпы развития отдаленных сел округа

13:12, 6 августа 2019
15
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, посетив самые отдаленные села округа - Сеяху и Гыду, - заявил, что они развиваются хорошими темпами.
Глава региона осмотрел в селах социальные и коммунальные объекты, жилые дома под переселение из аварийного фонда, объекты благоустройства и пообщался с жителями.
"Сеяха и Гыда - два наших самых отдаленных населенных пункта. Тем не менее, оба поселка хорошо развиваются. Конечно, есть проблемы, и есть вопросы у жителей. Но те объекты, которые здесь появились, качественно улучшают жизнь людей. Видим, что поселки кардинально меняются. Впервые в истории здесь появляются капитальные дома, в которых гарантированно тепло, комфортно", - приводятся слова главы региона в сообщении пресс-службы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор начал посещение Сеяхи с осмотра школы-интерната. Образовательное учреждение состоит из двух учебных корпусов. Один из них, в котором занимаются ученики начальной школы, построен в прошлом веке и предназначался для временного проживания, но в 1999 году перепрофилирован под нужды образовательного учреждения. Здание рассчитано на 84 ученика, по факту в нем занимается 160 детей. Поэтому обучение проходит в две смены. Решит проблему строительство нового учебного корпуса на 300 мест. В настоящее время разрабатывается проект школы.
Глава региона также посмотрел, как идут работы в рамках года благоустройства. В сентябре в Сеяхе откроется новое общественное пространство - "Сквер влюбленных". Кроме того, в поселке благоустроят территорию перед домом культуры, отмечает пресс-служба.
Путешествие по ямальской тундре: в гостях у аборигенов
19 июля, 18:13
Власти Ямала рассматривают введение новых мер поддержки коренных народов
В Гыде глава региона посетил строящиеся жилые дома на улице Советской. В одном из домов 50 квартир предназначены для коренных жителей, которые переедут сюда по народной программе. В другом - 31 квартира для расселения аварийного фонда. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на осень 2019 года. Артюхов посетил здание школы-интерната. Учебный корпус на 720 мест открыт в 2018 году. Осмотрел губернатор и спальный корпус школы-интерната. Сейчас в нем идет ремонт.
"Стройка в Гыде - одна из самых дорогих на Ямале. Это сложнейшая логистика. Навигация начинается в конце июля - в августе. В таких условиях наши строители должны завозить материалы, и это, конечно, сильно сказывается на цене. Тем не менее, понимаем, что спальные корпуса необходимы. В ближайшее время будем рассматривать, как этот вопрос решить", - сообщил Артюхов.
Мальчик качается на качелях на детской площадке
17 июля, 15:58
Губернатор Ямала потребовал обеспечить безопасность детских площадок
000000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округОбщество
Рекомендуем
Женщина гуляет с детьми в парке
На Ямале многодетные семьи приобрели более шести тысяч льготных авиабилетов
РИА
Новости
Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже
Воронежская область приняла 50 детей, пострадавших от паводка под Иркутском
Детский сад
В детсадах Забайкалья создали более 500 мест в рамках нацпроекта
Стройка
Круглый детский сад построят в подмосковном Одинцово
Лента
новостей
Уборка пшеницы
В Ростовской области урожай ранних зерновых составил 11,14 миллиона тонн
Города России. Липецк
Молодежный форум "Область будущего" стартовал в Липецкой области
Пчела, собирающая пыльцу
В Липецкой области начали выплачивать компенсации пострадавшим пчеловодам
Покупатель в отделе алкогольной продукции гипермаркета Ашан
В Минздраве опровергли сообщение о запрете МЭР продажи алкоголя до 21 года
Ребенок собирает осенние листья в парке
Парк в микрорайоне Наро-Фоминска благоустроят к концу осени
Трасса Коротчаево – Новый Уренгой перед реконструкцией
В ЯНАО дорожники приступили к работам на трассе Коротчаево – Новый Уренгой
Сотрудник Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты и социальной защиты
В Татарстане в первом полугодии трудоустроили около трех тысяч инвалидов
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер
Глава Челябинской области предложил обсудить систему управления экологией
Дом правительства Московской области
Малый бизнес в Подмосковье подал более 100 заявок на финансовую поддержку
абрикос
Кубань готова компенсировать объем запрещенных на ввоз из Китая фруктов
Посетители гуляют в парке с детьми
В Подмосковье введут новую меру поддержки многодетных семей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния