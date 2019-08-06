Губернатор Ямала отметил хорошие темпы развития отдаленных сел округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, посетив самые отдаленные села округа - Сеяху и Гыду, - заявил, что они развиваются хорошими темпами.

Глава региона осмотрел в селах социальные и коммунальные объекты, жилые дома под переселение из аварийного фонда, объекты благоустройства и пообщался с жителями.

"Сеяха и Гыда - два наших самых отдаленных населенных пункта. Тем не менее, оба поселка хорошо развиваются. Конечно, есть проблемы, и есть вопросы у жителей. Но те объекты, которые здесь появились, качественно улучшают жизнь людей. Видим, что поселки кардинально меняются. Впервые в истории здесь появляются капитальные дома, в которых гарантированно тепло, комфортно", - приводятся слова главы региона в сообщении пресс-службы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Губернатор начал посещение Сеяхи с осмотра школы-интерната. Образовательное учреждение состоит из двух учебных корпусов. Один из них, в котором занимаются ученики начальной школы, построен в прошлом веке и предназначался для временного проживания, но в 1999 году перепрофилирован под нужды образовательного учреждения. Здание рассчитано на 84 ученика, по факту в нем занимается 160 детей. Поэтому обучение проходит в две смены. Решит проблему строительство нового учебного корпуса на 300 мест. В настоящее время разрабатывается проект школы.

Глава региона также посмотрел, как идут работы в рамках года благоустройства. В сентябре в Сеяхе откроется новое общественное пространство - "Сквер влюбленных". Кроме того, в поселке благоустроят территорию перед домом культуры, отмечает пресс-служба.

В Гыде глава региона посетил строящиеся жилые дома на улице Советской. В одном из домов 50 квартир предназначены для коренных жителей, которые переедут сюда по народной программе. В другом - 31 квартира для расселения аварийного фонда. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на осень 2019 года. Артюхов посетил здание школы-интерната. Учебный корпус на 720 мест открыт в 2018 году. Осмотрел губернатор и спальный корпус школы-интерната. Сейчас в нем идет ремонт.