Украинское авиастроение терпит крах без запчастей из России, заявили в Раде

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Отсутствие поставок российских запчастей негативно сказалось на авиастроительной отрасли Украины, Отсутствие поставок российских запчастей негативно сказалось на авиастроительной отрасли Украины, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левочкин.

По его словам, за пять лет три авиазавода страны не собрали серийно ни одного самолета.

"Запчасти российского производства закончились, новых поставок нет… В результате в 2019 году Украина впервые не привезла на международный авиакосмический салон в Ле Бурже ни одного самолета, ограничившись лишь их макетами. Это уже не кризис, это крах", — добавил он.

Как отметил депутат, замена российских запчастей потребует полной пересертификации Ан-148, Ан-158, на которую нужно много денег.

Кроме того, аналогичная ситуация сложилась и в судостроении, подчеркивает Левочкин.

Он рассказал, что раньше три завода в Николаеве в год спускали на воду 30-35 судов, а сейчас они простаивают, занимаются ремонтом или выживают за счет разовых заказов.

"На якобы возобновленную полтора года назад программу строительства современных корветов для ВМС Украины ни копейки так и не выделено. Первый корабль из этой серии уже девять лет стоит на стапеле завода недостроенным", — добавил депутат.

Левочкин считает, что для восстановления потенциала государства нужны минимум несколько лет мудрой государственной политики.

В 2014 году президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией.

Однако время от времени в СМИ появляется информация о закупках Киевом российских комплектующих.