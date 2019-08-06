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РИА Новости

Украинское авиастроение терпит крах без запчастей из России, заявили в Раде

13:12, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовИспытательный цех предприятия "Серийный завод "АНТОНОВ"
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Отсутствие поставок российских запчастей негативно сказалось на авиастроительной отрасли Украины, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левочкин.
По его словам, за пять лет три авиазавода страны не собрали серийно ни одного самолета.

"Запчасти российского производства закончились, новых поставок нет… В результате в 2019 году Украина впервые не привезла на международный авиакосмический салон в Ле Бурже ни одного самолета, ограничившись лишь их макетами. Это уже не кризис, это крах", — добавил он.

Как отметил депутат, замена российских запчастей потребует полной пересертификации Ан-148, Ан-158, на которую нужно много денег.
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Кроме того, аналогичная ситуация сложилась и в судостроении, подчеркивает Левочкин.
Он рассказал, что раньше три завода в Николаеве в год спускали на воду 30-35 судов, а сейчас они простаивают, занимаются ремонтом или выживают за счет разовых заказов.
"На якобы возобновленную полтора года назад программу строительства современных корветов для ВМС Украины ни копейки так и не выделено. Первый корабль из этой серии уже девять лет стоит на стапеле завода недостроенным", — добавил депутат.
Левочкин считает, что для восстановления потенциала государства нужны минимум несколько лет мудрой государственной политики.
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В 2014 году президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией.
Однако время от времени в СМИ появляется информация о закупках Киевом российских комплектующих.
Так, в конце 2016-го появились данные, что фирма "Укринмаш" якобы через британских посредников закупала у российских производителей гусеничные ленты для военной техники и двигатели для БТР-70. В "Укроборонпроме" опровергли эту информацию.
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Популярные комментарии
Неужто великая авиастроительная держава не может наладить выпуск недостающей комплектухи? в России просто и быстро построили серийный завод для производства вертолётных турбин и не заморачивались
6 августа, 13:23
VPVassya Pupkind
1730000
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