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РИА Новости

Из всех орудий!

13:04, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий ПодвицкийТорговая война
Торговая война
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Российский иллюстратор-карикатурист Подвицкий Виталий Викторович
Виталий Подвицкий
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Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой. В Пекине отметили, что это решение приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики.
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