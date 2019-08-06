Ученый призвал не связывать пожары в Сибири с наводнениями

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Крупные лесные пожары в Сибири не вызовут таяния вечной мерзлоты, а также не являются причиной наводнений в Иркутской области и Хабаровском крае, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Ранее в социальных сетях обсуждался вопрос, могут ли быть лесные пожары, таяние вечной мерзлоты и наводнения связаны друг с другом.

"Говорить о прямом воздействии, что за пожарами следует таяние мерзлоты и наводнения, нельзя. Это явления разные и связанные с потеплением климата. Одним из проявлений таких изменений является потепление, повышение глобальной температуры. Кроме того, это те самые погодные аномалии, которая также участились с изменением климата. В этом смысле они связаны, но говорить, что пожары связаны с наводнением, нельзя", - заявил он.

Климатолог пояснил, что есть некоторый набор природных явлений, которые могут происходить в соседних регионах, но это не говорит об их причинно-следственном характере.