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РИА Новости

В детсадах Забайкалья создали более 500 мест в рамках нацпроекта

12:59, 6 августа 2019
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
ЧИТА, 6 авг - РИА Новости. Власти Забайкалья в текущем году создали дополнительно более 500 мест в детсадах, благодаря действию нацпроекта "Демография", сообщила на совещании зампред правительства края по соцвопросам Аягма Ванчикова.
Видеозапись совещания опубликована во вторник на официальном портале Забайкальского края.
"По линии образования уже создано 576 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях благодаря строительству 10 ясельных корпусов и выкупу еще шести яслей. Завершены работы по капитальному ремонту двух спортивных залов в Зугалайской и Чиндагатайской школах. Для создания в крае базового центра инклюзивного образования приобретено и поставлено оборудование на сумму в 10 миллионов рублей", - сказала Ванчикова.
Также она сообщила, что по нацпроекту "Здравоохранение" новым оборудованием уже оснащены краевые больницы №3 и №4, краевая клиническая больница, Борзинская и Забайкальская центральные районные больницы, Агинская окружная больница.
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Кроме того, зампред правительства отметила, что удалось сэкономить средства, которые направят на развитие соответствующих отраслей. "На данный момент сумма экономии составляет 175 миллионов рублей. Вопросы ее распределения находятся на контроле у каждого исполнительного органа власти региона. Решения принимаются совместно с федеральными органами власти", - сказала Ванчикова.
В Забайкальском крае реализуется 51 региональный проект в рамках 11 федеральных нацпроектов. В 2019 году на их реализацию направлено 8,9 миллиарда рублей, из них 6,6 миллиарда – деньги федерального бюджета, 2,3 миллиарда рублей – средства краевой казны.
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