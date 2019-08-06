Почти 500 обращений поступило на "горячую линию" после взрывов под Ачинском

КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Специалисты в течение вторника приняли на телефоны "горячей линии" почти 500 обращений от жителей Ачинска и пригорода после ЧП на территории военного склада, где произошел пожар со взрывами, сообщает мэрия.
"Специалисты администрации продолжают регистрировать обращения жителей. В настоящее время зафиксировано и находится в обработке 476 звонков от горожан. Большая часть вопросов: можно ли уже вернуться в город, кто-то разыскивает своих родственников, что делать, если из-за ЧС не смогли попасть на работу, номер 112 не берут трубку или постоянно занято и другие вопросы", - говорится в сообщении.
Сотрудники администрации отвечают позвонившим на интересующие вопросы, принимают информацию о сложившихся трудностях и информируют жителей об их правах и возможностях в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС. Во вторник Минобороны сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась.