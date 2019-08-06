Почти 500 обращений поступило на "горячую линию" после взрывов под Ачинском

"Специалисты администрации продолжают регистрировать обращения жителей. В настоящее время зафиксировано и находится в обработке 476 звонков от горожан. Большая часть вопросов: можно ли уже вернуться в город, кто-то разыскивает своих родственников, что делать, если из-за ЧС не смогли попасть на работу, номер 112 не берут трубку или постоянно занято и другие вопросы", - говорится в сообщении.