Подмосковье и Гуандун разработают программу поддержки российского экспорта

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья совместно с руководством китайской провинции Гуандун разработают программу по увеличению экспорта продукции Московской области на рынок КНР, сообщила пресс-служба ведомства.

"Мы договорились о разработке программы по развитию экспорта производителей Московской области в Китай, подготовке плана совместных мероприятий и консультативной поддержке товаропроизводителей по адаптации продукции к требованиям рынка Поднебесной", - цитирует пресс-служба заместителя министра инвестиций и инноваций Антона Логинова.

Помимо договоренности об экспорте, стороны приняли решение проработать организацию дней провинции Гуандун в Московской области и ответного визита представителей деловых, научных и культурных кругов региона в Гуанчжоу.

Презентация инвестиционного потенциала Московской области проходит в КНР с 5 по 9 августа. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова, в конференции приняли участие более 50 представителей китайского бизнеса.