Подмосковье и Гуандун разработают программу поддержки российского экспорта

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья совместно с руководством китайской провинции Гуандун разработают программу по увеличению экспорта продукции Московской области на рынок КНР, сообщила пресс-служба ведомства.
"Мы договорились о разработке программы по развитию экспорта производителей Московской области в Китай, подготовке плана совместных мероприятий и консультативной поддержке товаропроизводителей по адаптации продукции к требованиям рынка Поднебесной", - цитирует пресс-служба заместителя министра инвестиций и инноваций Антона Логинова.
Помимо договоренности об экспорте, стороны приняли решение проработать организацию дней провинции Гуандун в Московской области и ответного визита представителей деловых, научных и культурных кругов региона в Гуанчжоу.
Презентация инвестиционного потенциала Московской области проходит в КНР с 5 по 9 августа. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова, в конференции приняли участие более 50 представителей китайского бизнеса.
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"В рамках договоренностей были определены ответственные от департамента коммерции провинции и Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья, которые будут координировать российско-китайские проекты и заниматься развитием торговых связей. Инвесторы из Гуандуна рассматривают возможность покупки доли предприятия по переработке молока в Московской области, а также намерены развивать экспорт продукции из Подмосковья в Китай", - отметил Хромов.