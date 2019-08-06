Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T12:45Z
https://ria.ru/20190806/1557211550.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150654/28/1506542893_0:219:4200:2582_1036x0_80_0_0_24cd32128ce9d53c423b4fe82431e85b.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковье и Гуандун разработают программу поддержки российского экспорта

12:45, 6 августа 2019
7934
© STR / AFPПровинция Гуандун
Провинция Гуандун
© STR / AFP
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья совместно с руководством китайской провинции Гуандун разработают программу по увеличению экспорта продукции Московской области на рынок КНР, сообщила пресс-служба ведомства.

"Мы договорились о разработке программы по развитию экспорта производителей Московской области в Китай, подготовке плана совместных мероприятий и консультативной поддержке товаропроизводителей по адаптации продукции к требованиям рынка Поднебесной", - цитирует пресс-служба заместителя министра инвестиций и инноваций Антона Логинова.

Помимо договоренности об экспорте, стороны приняли решение проработать организацию дней провинции Гуандун в Московской области и ответного визита представителей деловых, научных и культурных кругов региона в Гуанчжоу.
Презентация инвестиционного потенциала Московской области проходит в КНР с 5 по 9 августа. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова, в конференции приняли участие более 50 представителей китайского бизнеса.
Автомобильное движение в Китае
25 июля, 06:13
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
"В рамках договоренностей были определены ответственные от департамента коммерции провинции и Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья, которые будут координировать российско-китайские проекты и заниматься развитием торговых связей. Инвесторы из Гуандуна рассматривают возможность покупки доли предприятия по переработке молока в Московской области, а также намерены развивать экспорт продукции из Подмосковья в Китай", - отметил Хромов.
921133
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяЭкономика
Рекомендуем
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
РИА
Новости
Китайские юани
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Демонстрация в Крыму
В Крыму объяснили генсеку НАТО причину воссоединения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Зеленский призвал возобновить встречу в "нормандском формате"
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
Лавров рассказал о значении первого Каспийского экономического форума
Мороженое в вафельном стаканчике
Бутик мороженого из Подмосковья может появиться в Китае
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Газодобывающее предприятие на Украине
Украина нашла "альтернативу" российскому топливу
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО признал растущее технологическое лидерство Китая
Остров Кунашир
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Флаги США и Китая
Китай прекратил закупки американской сельхозпродукции
Студия информационного агентства Sputnik
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Галерея современного искусства Tate Modern в Лондоне
Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа
Вид на Гурзуф
В России ответили на заявление Столтенберга о возвращении Крыма
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется, что выборы главы Абхазии укрепят стабильность в стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния