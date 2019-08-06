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РИА Новости

В полиции рассказали о курьезе при перевозке медведицы Маши в Ингушетию

12:42, 6 августа 2019
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© Фото : Управление МВД России по Оренбургской областиМедведица, сбежавшая во время перевозки в Ингушетию у поселка Первомайский Оренбургской области
Медведица, сбежавшая во время перевозки в Ингушетию у поселка Первомайский Оренбургской области
© Фото : Управление МВД России по Оренбургской области
УФА, 6 авг - РИА Новости. Медведица Маша, которую из придорожного кафе в Оренбуржье вместе с семьей перевозили в столицу Ингушетии Магас, по дороге сбежала из клетки, но вовремя была поймана благодаря бдительности очевидцев, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
О сложной судьбе семьи косолапых - Потапа, Вали и их детеныша Маши, - которых хозяин придорожного трактира на трассе М-5 в Оренбургской области запер в клетке и выставил на продажу, общественности стало известно после того, как в августе прошлого года зоозащитница из Самарской области Ангелина Гриневич открыла сбор средств для их выкупа. Косолапых мужчина оценил в 300 тысяч рублей. Защитники диких животных жаловались в природоохранную прокуратуру, но специалисты не нашли серьезных нарушений в содержании животных. Однако активисты заявляли, что медведям грозит опасность оказаться в руках недобросовестных покупателей, и животные продолжали жить в тесной клетке для развлечения посетителей кафе и часто голодали.
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Многие, наверное, помнят историю с медведями, обнаруженными на трассе "Самара - Оренбург", которая стала достоянием гласности благодаря каналу "Russia today" @rt @rtrussian и лично Маргарите Симоньян @_m_simonyan_ . Беззащитные животные были обречены. Я тогда написал в своём инстаграм @tsechoev , что мы спасём их и займёмся их дальнейшей судьбой. Так вот, мишки прибыли сегодня в Магас. Мы постараемся обеспечить им максимальный комфорт. Это, прежде всего, обеспечение профессионального ветеринарного лечения и соответствующего рациона питания. На сегодняшний день это - главное, а потом мы приложим максимум усилий для их возвращения в естественную среду обитания. К сожалению, медведи истощены, обессилены и находятся в очень плохом физическом состоянии. Все, кого интересует судьба мишек, кто хочет следить за их состоянием и настроением, смотрите в моём инстаграм @tsechoev, информация будет периодически выкладываться в нём. Мне бы хотелось ещё раз напомнить вам, дорогие друзья, что мы, люди, ответственны за всё, что происходит с животными вокруг нас, ибо мы наделены не только разумом и сердцем, но и возможностями помогать любому живому существу, которое нуждаются в опеке и защите. Хочется верить, что наши медведи тоже обретут счастливую судьбу, подобно нашему знаменитому орлу Алану, прожившему в моём рабочем кабинете до полной реабилитации и отпущенному затем на свободу. Дорогие друзья, помните: не бывает бессмысленной доброты, каждый душевный порыв делает кого-то счастливее, а нашу жизнь - добрее и совершеннее...

Публикация от Беслан Бекханович Цечоев (@tsechoev)

В июле 2019 года мэр Магаса Беслан Цечоев сообщил, что медведей заберут в Ингушетию, чтобы адаптировать их к нормальным условиям жизни и вернуть в привычную среду обитания. В Магас семья косолапых прибыла 4 августа.
В оренбургской полиции рассказали о курьезе, который произошел во время перевозки медведей на территории Первомайского района области.
"Поступило сообщение о том, что у поселка Первомайский гуляет медведь. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и участковый уполномоченный полиции. Инспекторами ДПС для безопасности граждан было организовано оцепление территории, тем временем участковым уполномоченным полиции установлено, что житель республики Ингушетия приобрел у частного лица трех медведей Потапа, Валю и Машу", - информирует ведомство.
"Двигаясь по дороге на автомобиле "Газель", его обогнал местный житель, который сообщил, что из клетки выбрался медведь. Впоследствии оказалось, что это Маша. На место происшествия прибыли охотовед и ветеринар, которые вкололи снотворное медведю. С помощью манипулятора животное было погружено обратно в клетку", - сообщили в оренбургской полиции, отметив, что снотворное не повлияло на здоровье Маши, и она отправилась в Ингушетию.
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ГИБДД МВД РФИнгушетияОренбургская областьПроисшествия
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