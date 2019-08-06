В полиции рассказали о курьезе при перевозке медведицы Маши в Ингушетию

УФА, 6 авг - РИА Новости. Медведица Маша, которую из придорожного кафе в Оренбуржье вместе с семьей перевозили в столицу Ингушетии Магас, по дороге сбежала из клетки, но вовремя была поймана благодаря бдительности очевидцев, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.

О сложной судьбе семьи косолапых - Потапа, Вали и их детеныша Маши, - которых хозяин придорожного трактира на трассе М-5 в Оренбургской области запер в клетке и выставил на продажу, общественности стало известно после того, как в августе прошлого года зоозащитница из Самарской области Ангелина Гриневич открыла сбор средств для их выкупа. Косолапых мужчина оценил в 300 тысяч рублей. Защитники диких животных жаловались в природоохранную прокуратуру, но специалисты не нашли серьезных нарушений в содержании животных. Однако активисты заявляли, что медведям грозит опасность оказаться в руках недобросовестных покупателей, и животные продолжали жить в тесной клетке для развлечения посетителей кафе и часто голодали.

В июле 2019 года мэр Магаса Беслан Цечоев сообщил, что медведей заберут в Ингушетию, чтобы адаптировать их к нормальным условиям жизни и вернуть в привычную среду обитания. В Магас семья косолапых прибыла 4 августа.

В оренбургской полиции рассказали о курьезе, который произошел во время перевозки медведей на территории Первомайского района области.

"Поступило сообщение о том, что у поселка Первомайский гуляет медведь. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и участковый уполномоченный полиции. Инспекторами ДПС для безопасности граждан было организовано оцепление территории, тем временем участковым уполномоченным полиции установлено, что житель республики Ингушетия приобрел у частного лица трех медведей Потапа, Валю и Машу", - информирует ведомство.