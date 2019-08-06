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РИА Новости

Более половины россиян опасаются наступления ядерной войны, показал опрос

12:23, 6 августа 2019
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© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Свыше 52% россиян заявили, что в той или иной степени опасаются ядерной войны, при этом 84% не знают, где находится ближайшее к ним бомбоубежище, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, 33% респондентов "испытывают некоторое беспокойство" по поводу наступлению ядерной войны, еще 14% сильно тревожатся по этому поводу, а 5% "испытывают постоянный страх". При этом 46% опрошенных заявили, что не беспокоятся по поводу начала ядерной войны.
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Опрос показал, что о реальных случаях применения атомной бомбы в военных конфликтах помнит большинство россиян (72%). Однако 21% считают, что подобных случаев не было, а еще 7% затруднились ответить.
По данным ВЦИОМ, большинство россиян (79%) полагают, что в случае мировой ядерной войны, даже при наличии бомбоубежищ и запасов еды, никто не сможет спастись. Обратного мнения придерживаются 16% респондентов. При этом 71% не знают, где находится ближайшее атомное бомбоубежище, или думают, что его нет вообще, а еще 13% уверены, что оно есть, но им не известно, где.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 июля 2019 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров среди 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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