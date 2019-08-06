Более половины россиян опасаются наступления ядерной войны, показал опрос

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Свыше 52% россиян заявили, что в той или иной степени опасаются ядерной войны, при этом 84% не знают, где находится ближайшее к ним бомбоубежище, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения Свыше 52% россиян заявили, что в той или иной степени опасаются ядерной войны, при этом 84% не знают, где находится ближайшее к ним бомбоубежище, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

По данным исследования, 33% респондентов "испытывают некоторое беспокойство" по поводу наступлению ядерной войны, еще 14% сильно тревожатся по этому поводу, а 5% "испытывают постоянный страх". При этом 46% опрошенных заявили, что не беспокоятся по поводу начала ядерной войны.

Опрос показал, что о реальных случаях применения атомной бомбы в военных конфликтах помнит большинство россиян (72%). Однако 21% считают, что подобных случаев не было, а еще 7% затруднились ответить.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян (79%) полагают, что в случае мировой ядерной войны, даже при наличии бомбоубежищ и запасов еды, никто не сможет спастись. Обратного мнения придерживаются 16% респондентов. При этом 71% не знают, где находится ближайшее атомное бомбоубежище, или думают, что его нет вообще, а еще 13% уверены, что оно есть, но им не известно, где.