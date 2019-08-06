СК завел новое дело о взятке против экс-сотрудника саратовского МЧС

САРАТОВ, 6 авг – РИА Новости. Следователи возбудили в отношении бывшего сотрудника главка МЧС по Саратовской области, которого ранее заподозрили в получении взятки на 3,3 миллиона рублей, новое дело о получении взятки еще на 1,4 миллиона рублей, сообщило во вторник областное СУСК.

В мае следствие сообщило, что руководящий сотрудник ГУМЧС по Саратовской области с ноября 2011 года по апрель 2019 года получил от филиала оператора сотовой связи через посредника взяток на 3,3 миллиона рублей за отказ от демонтажа оборудования трех базовых станций, установленного на зданиях главка. Подозреваемого задержали в апреле сотрудники УФСБ после получения очередного транша в размере 95 тысяч рублей.

Следователи установили, что с марта 2009 года в течение 10 лет подозреваемый получил от другого оператора сотовой связи через посредников взяток на 1,4 миллиона рублей - как и в первом деле, за отказ от демонтажа оборудования базовой станции сотовой связи со здания главка МЧС.

"В отношении бывшего сотрудника ГУМЧС по Саратовской области возбуждено уголовное дело по… статье части 6 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"… Подозреваемый уже является фигурантом уголовного дела... по факту о получения им взятки за аналогичные действия в сумме свыше 3,3 миллиона рублей от других операторов сотовой связи", - говорится в сообщении.