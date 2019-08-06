В ЯНАО дорожники приступили к работам на трассе Коротчаево – Новый Уренгой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Дорожники на Ямале приступили к работам на трассе Коротчаево – Новый Уренгой, которые продлятся 3 года, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

За 3 года необходимо привести в порядок 67,3 километра трассы. В этом году дорожники отремонтируют участок с самым интенсивным движением - ближайший к Новому Уренгою. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы.

"На данном участке планируется задействовать 150 человек и 40 единиц специализированной техники. В настоящий момент ведутся работы по передаче геодезической разбивочной основы, после чего приступим к устройству новой "дорожной одежды", обочин, обустройству автодороги", - приводятся в сообщении слова главного инженера ООО "Уренгойдорстрой" Дмитрия Туковского.

О масштабной реконструкции проблемной дороги в своем ежегодном докладе говорил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

"Наши трассы должны быть безопасными и качественными. Но текущее состояние многих наших дорог никого не устраивает. Одна из самых проблемных трасс – участок от Нового Уренгоя до Коротчаево. Плохое состояние самой дороги там накладывается на очень интенсивное движение. В следующем году мы приступим к работам по реконструкции этого участка", - цитирует пресс-служба главу региона.

В самом поселке Коротчаево на днях начнутся работы по реконструкции улицы Шоссейной и капитальному ремонту Ямсовейской.