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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

В ЯНАО дорожники приступили к работам на трассе Коротчаево – Новый Уренгой

12:14, 6 августа 2019
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© Фото : ООО "Уренгойдорстрой"Трасса "Коротчаево – Новый Уренгой" перед реконструкцией
Трасса Коротчаево – Новый Уренгой перед реконструкцией
© Фото : ООО "Уренгойдорстрой"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Дорожники на Ямале приступили к работам на трассе Коротчаево – Новый Уренгой, которые продлятся 3 года, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
За 3 года необходимо привести в порядок 67,3 километра трассы. В этом году дорожники отремонтируют участок с самым интенсивным движением - ближайший к Новому Уренгою. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы.
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"На данном участке планируется задействовать 150 человек и 40 единиц специализированной техники. В настоящий момент ведутся работы по передаче геодезической разбивочной основы, после чего приступим к устройству новой "дорожной одежды", обочин, обустройству автодороги", - приводятся в сообщении слова главного инженера ООО "Уренгойдорстрой" Дмитрия Туковского.
О масштабной реконструкции проблемной дороги в своем ежегодном докладе говорил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
"Наши трассы должны быть безопасными и качественными. Но текущее состояние многих наших дорог никого не устраивает. Одна из самых проблемных трасс – участок от Нового Уренгоя до Коротчаево. Плохое состояние самой дороги там накладывается на очень интенсивное движение. В следующем году мы приступим к работам по реконструкции этого участка", - цитирует пресс-служба главу региона.
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В самом поселке Коротчаево на днях начнутся работы по реконструкции улицы Шоссейной и капитальному ремонту Ямсовейской.
"Первоочередная задача в этом сезоне – установить систему освещения в поселке, обустроить тротуары, остановочные площадки и автобусные павильоны. В рамках капитального ремонта на Ямсовейской планируем в течение 2 лет полностью заменить дорожное покрытие на протяжении 2 километров, также устроить освещение и тротуары", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" Дениса Конева.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховОбщество
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