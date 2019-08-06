Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T11:48Z
https://ria.ru/20190806/1557209408.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155720/72/1557207260_0:165:3072:1893_1036x0_80_0_0_b91f0b62fd404ead34c1691406c638d0.jpg
РИА Новости
Школа волонтера

Продолжается прием заявок на конкурс "Мой проект — моей стране!"

11:48, 6 августа 2019
10
© РИА Новости / Максим БогодвидПродолжается прием заявок на конкурс "Мой проект — моей стране!"
Продолжается прием заявок на конкурс Мой проект — моей стране!
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Прием заявок на ежегодный конкурс социально значимых проектов "Мой проект — моей стране!" продолжится до 26 августа, сообщается на сайте Общественной палаты РФ.
В номинации "Молодежная политика" участвуют проекты, связанные с поддержкой молодежных инициатив, направленных на проведение молодежной профориентации, развитие наставничества в молодежной среде, популяризацию добровольческой деятельности и формирование позитивной повестки среди молодежи.

Конкурс Общественной палаты позволяет находить интересные молодежные и волонтерские инициативы, демонстрируя их всей стране. У нас мощное волонтерское движение, потрясающая молодежь, тысячи ребят реализуют достойные проекты, о которых нужно знать гражданскому обществу. Мы изучаем конкурсные заявки и затем помогаем авторам, сопровождаем лучшие инициативы", — сказал член Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Всего в конкурсе 14 номинаций. Победитель каждой из них получит денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Осенью проекты-победители будут представлены на итоговом форуме "Сообщество" в Москве.
000000
Обсудить 0
Школа волонтераАссоциация волонтерских центров (АВЦ)Волонтерство в РоссииВолонтерыОбщественная палата РФРоссия
Рекомендуем
Южноуральские волонтеры защитят грантовые проекты на форуме в Новосибирске
Южноуральские волонтеры защитят грантовые проекты на форуме в Новосибирске
РИА
Новости
День открытых дверей в инновационно-образовательном центре Техноград
Балет, экскурсии и воркшопы: как прошел День открытых дверей в "Технограде"
Президент Индийского национального культурного центра Сита, президент Индийского бизнес-альянса, президент общества Зарубежные друзья Бхаратия джаната парти Сэмми Котвани
На День Индии в парк Сокольники привезут воду из Ганга
Вывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки
Опыт рекультивации полигона "Кучино" начнут применять по всей стране
Лента
новостей
Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже
Воронежская область приняла 50 детей, пострадавших от паводка под Иркутском
Природа в окрестностях всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
Алтай с высоты птичьего полета
Города России. Липецк
Молодежный форум "Область будущего" стартовал в Липецкой области
Палаточный лагерь
На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
Мороженое в вафельном стаканчике
Бутик мороженого из Подмосковья может появиться в Китае
На набережной реки Волги в Твери
В Верхневолжье отремонтируют 28 объектов по нацпроекту "Безопасные дороги"
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
Аксенов пообещал разобраться с "криминальной" работой "Крымавтотранса"
Ситуация в Сирии
Российские военные зафиксировали 20 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
Флаги США и КНР
Эксперты рассказали о последствиях торговой войны между США и Китаем
абрикос
Кубань готова компенсировать объем запрещенных на ввоз из Китая фруктов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Южной Осетии назвал условия нормализации отношений с Грузией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
Лента новостейМолния