Продолжается прием заявок на конкурс "Мой проект — моей стране!"

Конкурс Общественной палаты позволяет находить интересные молодежные и волонтерские инициативы, демонстрируя их всей стране. У нас мощное волонтерское движение, потрясающая молодежь, тысячи ребят реализуют достойные проекты, о которых нужно знать гражданскому обществу. Мы изучаем конкурсные заявки и затем помогаем авторам, сопровождаем лучшие инициативы", — сказал член Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.