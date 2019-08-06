Продолжается прием заявок на конкурс "Мой проект — моей стране!"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Прием заявок на ежегодный конкурс социально значимых проектов "Мой проект — моей стране!" продолжится до 26 августа, сообщается на сайте Общественной палаты РФ.
В номинации "Молодежная политика" участвуют проекты, связанные с поддержкой молодежных инициатив, направленных на проведение молодежной профориентации, развитие наставничества в молодежной среде, популяризацию добровольческой деятельности и формирование позитивной повестки среди молодежи.
Конкурс Общественной палаты позволяет находить интересные молодежные и волонтерские инициативы, демонстрируя их всей стране. У нас мощное волонтерское движение, потрясающая молодежь, тысячи ребят реализуют достойные проекты, о которых нужно знать гражданскому обществу. Мы изучаем конкурсные заявки и затем помогаем авторам, сопровождаем лучшие инициативы", — сказал член Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
Всего в конкурсе 14 номинаций. Победитель каждой из них получит денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Осенью проекты-победители будут представлены на итоговом форуме "Сообщество" в Москве.