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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Ямальские рыбоводы готовятся к первому выпуску молоди чира в реку Таз

11:45, 6 августа 2019
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© правительство Ямало-Ненецкого автономного округаЯмальские рыбоводы готовятся к первому выпуску молоди чира в реку Таз
Ямальские рыбоводы готовятся к первому выпуску молоди чира в реку Таз
© правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Специалисты Собского рыбоводного завода готовятся к первому выпуску подрощенной молоди чира в реку Таз, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
В плавучей садковой линии, установленной возле поселка Тазовский в начале июля, предприятие подращивает молодь чира (на Ямале эту рыбу называют щекур) - более 70 тысяч штук.
"На сегодняшний день мальки достигли средней навески в семь граммов. Икру для опыта в прошлом году собирали здесь же, в Тазовском районе. Проинкубировали материал на заводе в поселке Харп, полученную весной молодь подрастили до одного грамма и в июле привезли в поселок Тазовский. Выпуск в реку Таз планируется осуществить в конце августа, когда молодь подрастет до 10 граммов", - говорится в сообщении.
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Экспериментальная садковая линия представляет собой каркас, в который помещено шесть садков размером пять на пять метров и глубиной четыре метра каждый. По наблюдениям рыбоводов, молодь показывает хорошие темпы роста, и в последующем количество садков можно будет увеличить.
Эти работы проводятся за счет окружной субсидии в сумме 9,8 миллиона рублей, передаваемой некоммерческой организации "Региональный инновационно-инвестиционный фонд "Ямал", которая является учредителем Собского рыбоводного завода.
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"Практика показывает, что технология выращивания рыбы в естественных условиях, когда в рационе присутствует не только искусственный корм, но и речная живность, позволяет выпускать в водоемы приспособленную к жизни в естественных условиях молодь. Для совершенствования системы выращивания ценных видов рыб на реке Таз производственные мощности садковой линии планируется нарастить в следующем году", - отмечается в сообщении.
В 2017 году на Ямале создано ООО "Научно-производственное объединение "Собский рыбоводный завод", главная задача которого - воспроизводство ценных северных видов рыб. В 2018 году в реку Обь предприятие выпустило более 30 миллионов штук подрощенной молоди сиговых. В минувшем году на реке Собь появилась база по сбору икры, где уже собрано более 50 миллионов икринок чира, уточняют власти.
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