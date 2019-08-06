Ямальские рыбоводы готовятся к первому выпуску молоди чира в реку Таз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Специалисты Собского рыбоводного завода готовятся к первому выпуску подрощенной молоди чира в реку Таз, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

В плавучей садковой линии, установленной возле поселка Тазовский в начале июля, предприятие подращивает молодь чира (на Ямале эту рыбу называют щекур) - более 70 тысяч штук.

"На сегодняшний день мальки достигли средней навески в семь граммов. Икру для опыта в прошлом году собирали здесь же, в Тазовском районе. Проинкубировали материал на заводе в поселке Харп, полученную весной молодь подрастили до одного грамма и в июле привезли в поселок Тазовский. Выпуск в реку Таз планируется осуществить в конце августа, когда молодь подрастет до 10 граммов", - говорится в сообщении.

Экспериментальная садковая линия представляет собой каркас, в который помещено шесть садков размером пять на пять метров и глубиной четыре метра каждый. По наблюдениям рыбоводов, молодь показывает хорошие темпы роста, и в последующем количество садков можно будет увеличить.

Эти работы проводятся за счет окружной субсидии в сумме 9,8 миллиона рублей, передаваемой некоммерческой организации "Региональный инновационно-инвестиционный фонд "Ямал", которая является учредителем Собского рыбоводного завода.

"Практика показывает, что технология выращивания рыбы в естественных условиях, когда в рационе присутствует не только искусственный корм, но и речная живность, позволяет выпускать в водоемы приспособленную к жизни в естественных условиях молодь. Для совершенствования системы выращивания ценных видов рыб на реке Таз производственные мощности садковой линии планируется нарастить в следующем году", - отмечается в сообщении.