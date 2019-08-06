На Ямале многодетные семьи приобрели более шести тысяч льготных авиабилетов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Более 6,5 тысячи авиабилетов по льготному тарифу за 2,5 тысячи рублей приобрели многодетные ямальские семьи, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

"На сегодняшний день многодетные семьи Ямала приобрели 6598 билетов по льготному тарифу за 2,5 тысячи рублей, 289 билетов – обменяли, то есть вернули разницу в стоимости уже приобретенных ранее билетов", - говорится в сообщении.

По словам директора ГКУ "Дирекция транспорта ЯНАО" Виталия Лагутина, это действительно хорошее подспорье для ямальских семей.

"В данный момент система работает исправно. Если вначале на сайте возникали технические сложности с переоформлением и покупкой билетов, то сейчас все устранено. С каждым заявителем мы работали персонально, чтобы все желающие смогли улететь в отпуск, сэкономив на билетах значительную сумму", - приводятся в сообщении слова Лагутина.

Как сообщалось, что новая мера соцподдержки для многодетных ямальских семей инициирована губернатором округа Дмитрием Артюховым.

"Делается это для того, чтобы выезд детей в место отдыха и обратно был для многодетных семей облегчен. Часто приходилось получать обращения о том, что вывезти ребенка, всю семью – минимум, это пять человек и больше – это существенное бремя даже для людей со средним и выше среднего достатком. Что уж говорить про людей с достатком ниже среднего. Это почти невыполнимая задача. Вот от обилия обращений на эту тему приняли такое решение", - цитирует пресс-служба слова главы региона.

Программа рассчитана на детей в возрасте от 2 до 18 лет из многодетных семей. Билеты в отпуск для них обойдутся в 2,5 тысячи рублей. При этом воспользоваться льготой можно один раз в год при проезде к месту отдыха и обратно, без учета пересадок, до 31 декабря 2019 года. Кроме того, ранее приобретенные билеты можно заменить с возвратом разницы их стоимости в кассах авиакомпании "Ямал", при этом дополнительные сборы взиматься не будут.