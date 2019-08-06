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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале многодетные семьи приобрели более шести тысяч льготных авиабилетов

11:33, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Женщина гуляет с детьми в парке. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Более 6,5 тысячи авиабилетов по льготному тарифу за 2,5 тысячи рублей приобрели многодетные ямальские семьи, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
"На сегодняшний день многодетные семьи Ямала приобрели 6598 билетов по льготному тарифу за 2,5 тысячи рублей, 289 билетов – обменяли, то есть вернули разницу в стоимости уже приобретенных ранее билетов", - говорится в сообщении.
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По словам директора ГКУ "Дирекция транспорта ЯНАО" Виталия Лагутина, это действительно хорошее подспорье для ямальских семей.
"В данный момент система работает исправно. Если вначале на сайте возникали технические сложности с переоформлением и покупкой билетов, то сейчас все устранено. С каждым заявителем мы работали персонально, чтобы все желающие смогли улететь в отпуск, сэкономив на билетах значительную сумму", - приводятся в сообщении слова Лагутина.
Как сообщалось, что новая мера соцподдержки для многодетных ямальских семей инициирована губернатором округа Дмитрием Артюховым.
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"Делается это для того, чтобы выезд детей в место отдыха и обратно был для многодетных семей облегчен. Часто приходилось получать обращения о том, что вывезти ребенка, всю семью – минимум, это пять человек и больше – это существенное бремя даже для людей со средним и выше среднего достатком. Что уж говорить про людей с достатком ниже среднего. Это почти невыполнимая задача. Вот от обилия обращений на эту тему приняли такое решение", - цитирует пресс-служба слова главы региона.
Программа рассчитана на детей в возрасте от 2 до 18 лет из многодетных семей. Билеты в отпуск для них обойдутся в 2,5 тысячи рублей. При этом воспользоваться льготой можно один раз в год при проезде к месту отдыха и обратно, без учета пересадок, до 31 декабря 2019 года. Кроме того, ранее приобретенные билеты можно заменить с возвратом разницы их стоимости в кассах авиакомпании "Ямал", при этом дополнительные сборы взиматься не будут.
На билеты, купленные в других авиакомпаниях, льгота не распространяется. Льготный тариф распространяется на 28 направлений, отмечают власти.
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