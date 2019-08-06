Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T11:31Z
https://ria.ru/20190806/1557208707.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155665/40/1556654074_0:61:3072:1789_1036x0_80_0_0_fdee78655356471851302fb89b306da9.jpg
РИА Новости

Суд Барнаула рассмотрит дело конюха, по вине которого пострадал подросток

11:31, 6 августа 2019
337
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛошадь
Лошадь
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Лошадь . Архивное фото
БАРНАУЛ, 6 авг - РИА Новости. Суд Барнаула рассмотрит дело сотрудника спортивной школы олимпийского резерва на территории конефермы, по вине которого пострадала девочка, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, 19 мая на территории конефермы 15-летняя воспитанница краевой спортивной школы получила травму головы во время прогулки с лошадью.
Лошадь. Архивное фото
23 мая 2018, 12:30
В Новосибирской области осудили хозяина лошади, которая убила ребенка
"Следствием установлено, что обвиняемый конюх в силу возложенных обязанностей знал о том, что вывод жеребцов для выгула в леваду должен осуществляться только сотрудниками конефермы университета не моложе 18 лет. Вопреки всем правилам он разрешил выгулять лошадь подростку", - говорится в сообщении.
В результате девочка не удержала жеребца и упала на бетонный пол, а животное ударило ее по голове копытом. Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью.
"В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме. Дело направлено в суд", - резюмирует ведомство.
000111
Обсудить 0
РоссияБарнаулПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ленинградской области похитили директора детсада
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Приморье мужчина лишился ноги из-за наезда катера
Полиция
Полиция Петербурга проверит видео, где отец усмиряет дочь с помощью скотча
Сотрудники МЧС РФ прибыли для ликвидации лесных пожаров в Якутии
На Урале шестые сутки ищут мужчину с младенцем из перевернувшейся лодки
Лента
новостей
Заседание Священного Синода в Санкт-Петербурге
Патриарх Кирилл написал Трампу в связи с массовыми расстрелами в США
Врач станции скорой медицинской помощи
В Хабаровском крае два человека погибли и пять пострадали в ДТП с иномаркой
Автомобиль полиции
В Петербурге пассажир троллейбуса, ударивший кондуктора, явился с повинной
Автомобиль Следственного комитета России
В Коми двое детей утонули во время рыбалки
Скамейка с флагом США в торговом центре в Пекине
Эксперт оценил заявления Китая об ответе США на размещение ракет в АТР
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас
Пожилая американка предотвратила массовую бойню в Техасе
Сотрудник пожарной службы МЧС Республики Казахстан
При тушении степного пожара в Казахстане погибли три человека
Участники протеста в Гонконге
В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
Фрагмент космической паутины в мире холодной (сверху) и теплой (снизу) темной материи
Астрофизики выяснили, как найти следы "теплой" темной материи
Вертолет Ми-8
В Красноярском крае частный самолет не выходит на связь
Место взрыва в Кабуле
В Кабуле два человека погибли в результате взрыва
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
Лента новостейМолния