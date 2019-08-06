Суд Барнаула рассмотрит дело конюха, по вине которого пострадал подросток

БАРНАУЛ, 6 авг - РИА Новости. Суд Барнаула рассмотрит дело сотрудника спортивной школы олимпийского резерва на территории конефермы, по вине которого пострадала девочка, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.

По данным ведомства, 19 мая на территории конефермы 15-летняя воспитанница краевой спортивной школы получила травму головы во время прогулки с лошадью.

"Следствием установлено, что обвиняемый конюх в силу возложенных обязанностей знал о том, что вывод жеребцов для выгула в леваду должен осуществляться только сотрудниками конефермы университета не моложе 18 лет. Вопреки всем правилам он разрешил выгулять лошадь подростку", - говорится в сообщении.

В результате девочка не удержала жеребца и упала на бетонный пол, а животное ударило ее по голове копытом. Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью.