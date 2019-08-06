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РИА Новости
Культура

Композитор "Симпсонов" подал в суд на создателей сериала за дискриминацию

11:29, 6 августа 2019
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© 20th Century Fox Film Corporation (2007)Кадр из фильма "Симпсоны в кино"
Кадр из фильма Симпсоны в кино
© 20th Century Fox Film Corporation (2007)
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Композитор Альф Клаузен подал в суд на создателей мультипликационного сериала "Симпсоны" за то, что его уволили из-за возраста и предполагаемой инвалидности, сообщает Variety.
Клаузен направил иск в Верховный суд Лос-Анджелеса спустя почти два года после того, как его уволили из проекта.
В иске 78-летнего композитора говорится, что шоураннеры объяснили его замену тем, что, якобы, сериалу нужна музыка "в другом направлении".
"Эта причина была предлоговой и ложной, - говорится в иске. - Вместо этого, незаконное увольнение истца было связано с возможной инвалидностью и возрастом".
В документе также сказано, что композитора заменили человеком "существенно моложе".
Альф Клаузен писал музыку для "Симпсонов" в течение 27 лет, начиная с 1990 года. Он участвовал в создании более 560 эпизодов шоу, руководил оркестром из 35 человек, сочинял песни, реплики и вариации на главную тему сериала.
Его 23 раза номинирован на премию "Эмми". Но выиграл он дважды - за композиции "We Put the Spring in Springfield" (1997 год) и "You're Checkin" (1998 год).
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