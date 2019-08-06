Композитор "Симпсонов" подал в суд на создателей сериала за дискриминацию

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Композитор Альф Клаузен подал в суд на создателей мультипликационного сериала "Симпсоны" за то, что его уволили из-за возраста и предполагаемой инвалидности, Композитор Альф Клаузен подал в суд на создателей мультипликационного сериала "Симпсоны" за то, что его уволили из-за возраста и предполагаемой инвалидности, сообщает Variety.

Клаузен направил иск в Верховный суд Лос-Анджелеса спустя почти два года после того, как его уволили из проекта.

В иске 78-летнего композитора говорится, что шоураннеры объяснили его замену тем, что, якобы, сериалу нужна музыка "в другом направлении".

"Эта причина была предлоговой и ложной, - говорится в иске. - Вместо этого, незаконное увольнение истца было связано с возможной инвалидностью и возрастом".

В документе также сказано, что композитора заменили человеком "существенно моложе".

Альф Клаузен писал музыку для "Симпсонов" в течение 27 лет, начиная с 1990 года. Он участвовал в создании более 560 эпизодов шоу, руководил оркестром из 35 человек, сочинял песни, реплики и вариации на главную тему сериала.